NBA》湖人小將夠爭氣 延長險勝重返西區第8

湖人後衛朗佐鮑爾在延長賽表現明顯壓過韋斯布魯克。(美聯社)

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中時電子報

就算「小皇帝」詹姆斯留在洛杉磯積極養傷並未隨行，湖人小將這次卻展現難得強悍韌性，除了克服上半場一度落後16分劣勢，更在延長加賽過後，以138比128逆轉擊退地主雷霆，目前25勝21敗戰績，重新跟爵士並列西區第8。

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原本首節湖人一路挨打，甚至最多落後地主雷霆達到16分之多，幸好隨後靠著庫茲馬、祖貝茲、朗佐鮑爾等人攜手打出誇張20比2的兇猛攻勢追上，比賽從此陷入互有領先僵局，打完前3節，湖人僅以95比96小幅落後雷霆。

來到最後35.7秒，哈特的兩罰俱中，幫助湖人取得3分領先，但韋斯布魯克最後2.9秒三分出手成功騙到朗佐鮑爾犯規，本季罰球命中率創下生涯新低6成42的韋少，順利克服龐大壓力3罰俱中追平比數，也讓比賽進入延長加賽。

可惜到了延長賽，場上局面幾乎都馬上就被湖人徹底主導，朗佐鮑爾接連攻下5分，加上祖貝茲兩罰俱中，湖人延長賽一開始就打出7比0，儘管雷霆想用三分球追分，湖人仍展現難得的穩定攻守節奏，順利把這場客場勝利帶走。

庫茲馬繼續展現湖人未來希望架式，攻下全場最高的32分，另有8籃板、4助攻與3抄截，祖貝茲也拿26分、12籃板，朗佐鮑爾18分、10助攻與6籃板；雷霆則以保羅喬治27分最高，韋斯布魯克26分、13助攻與9籃板。

(中時電子報)

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