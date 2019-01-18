韓國瑜承諾 4月提出賽馬場初步構想

2019年01月18日 13:35 中時 林宏聰

高雄市長韓國瑜先前提出利用關廠的中油高雄煉油廠土地興建賽馬場，引發各方熱議，高市議員何權峰、李柏毅18日在議會共同質詢時，要求韓國瑜說明具體期程；韓國瑜強調有強大意志力要推賽馬場，預計4月定期大會時，可提出初步構思、相關配套送議會審查。

「請市長停止口號治理，認真實現所提的政見！」何權峰表示，包括愛情產業鏈、中英文雙語、賽馬場等政見，韓國瑜已經就任20多天了，應提出執行的期程，讓市民知道何時能夠看到成果。

他特別著重在興建賽馬場政策，詢問中油高煉廠土地整治還要多久？高市環保局長袁中新回答，先前中油提的時間是22年，後來改成17年，目前依法是全區公告為汙染場址，若要加速使用，可請中油提出申請改為分區公告，或改用健康風險評估的方式讓部分土地提前能夠使用。

韓國瑜答詢時強調，賽馬場他非常有心要推動，不過如果中油這塊地汙染影響到馬的健康，當然可考慮其他地方。高雄現在很多事情要大破大立，「勇敢推動又怎麼樣？」他認為，高雄離政治中心台北很遙遠，加上南台灣陽光燦爛、四季如春，非常適合發展賽馬，重點是會不會碰到博弈的問題。

李柏毅立刻追問，要多久時間才能夠實現？韓國瑜回答，其實他是很著急的，因為這要經過市議會，還要經過立法院，當然希望越快越好，他當場交代研考會列管，法制局研究相關條文，4月定期大會提出賽馬初步構思，甚至形成法律文件或相關周邊配套，送議會審查。

(中時 )