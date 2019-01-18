中國附醫幫癌友完成遺願 用音樂、咖啡撫慰病友

朵蕾音樂團18日到中國附醫巡迴演出，用樂音溫暖病友及家屬的心。（馮惠宜攝）

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這場巡迴公演是乳癌病友詩雅的遺願，由中國附醫醫師協助募款，醫護人員和樂團志工在會後一起合照。（馮惠宜攝）

中國醫藥大學附設醫院醫院大廳18日上午樂音飄揚，吸引許多病患和家屬駐足聆聽，表演的朵蕾音樂團是乳癌病友詩雅遺願，熱愛音樂飽受病魔折磨的她，受也是癌友的肚皮舞老師玲如感召，盼能設立棒鐘班，用簡單易學方式教導病友與家屬接觸棒鐘音樂的陶冶，透過募資做公益巡演，她過逝後中國附醫外科部助力完成其遺願，棒鐘團在詩雅離世兩周年巡迴到中國附醫，意義非凡。

肚皮舞老師玲如是中國附醫新竹分院院長陳自諒的病患，在治療過程中發現病友和家屬在治療時沒有咖啡可喝，於是成立朵蕾咖啡館在醫院奉咖啡，詩雅2010年31歲時罹乳癌2014年認識玲如加入朵蕾咖啡，熱愛音樂的她立願成立棒鐘團，並投案到募款平台欲籌募30萬元，買棒鐘、還計畫到台中的七大醫院公益巡演，希望用音樂撫慰更多病人與家屬的身心靈。

可惜在2016年1月18日未成這個心願就過世，當時中國附醫外科部主任的陳自諒和乳房外科主任劉良智被詩雅的愛心感動，大力號召許多人主動樂捐，募到足夠費用，完成詩雅到7大醫院巡演的願望。

陳自諒表示，當初意外得知她想透過勸募平台完成醫院巡演的心願，讓許多人感動也心疼，而劉良智則認為，目前醫學進步有很多治療武器，但病患心靈的這塊，需要病友互相扶持。

朵蕾音樂團去年6月從衛福部台中醫院展開公益巡演首站，歷經童綜合醫院、亞洲大學附屬醫院、嘉義慈濟醫院、台中慈濟醫院，中國附醫之後，4月將完成終站仁愛醫院，鼓勵癌友樂觀面對人生的理念。

(中時 )

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