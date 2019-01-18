我國暴飲人口多達100萬 月內一次喝60克純酒就算

2019年01月18日 13:52 中時 林周義

國健署統計，我國喝酒人口約有843萬人，推估約有100萬人有暴飲情形。根據世界衛生組織（WHO）最新調查報告，全球每年超過300萬人因喝酒而死亡。國健署表示，暴飲除容易導致意外事故、傷亡、誤判風險情況、失去自制力外，長期下來也可能引起健康危機，如消化道疾病、癌症等。

依據世界衛生組織對「暴飲」的定義，過去一個月只要一次喝酒量超過60克純酒精，都算是「暴飲」，相當於為4-5罐啤酒、1.3瓶濃度保力達B／維士比、0.8瓶紅酒、0.6瓶米酒、165毫升的威士忌及130毫升的58度高粱。

根據國健署2017年以2萬多人為樣本的「國民健康訪問調查」，18歲以上的族群中，約有843萬喝酒人口，其中推估100萬人有暴飲情形，佔5.1％。與2009年及2013年的調查相比，由5.4％略降至5.1％，無顯著下降。國健署菸害防制組組長羅素英推估，原因在於民眾對酒駕危害的警惕提升，仍有許多人對喝酒存有誤解。

羅素英表示，適量喝酒有益健康的說法並不存在。根據2018年《刺胳針》（TheLancet）醫學期刊發表的研究顯示，飲酒是導致死亡或疾病的第7大危險因子，其致癌風險遠遠抵銷了保護心血管的效果，喝越多風險越高。

另根據2018年世界衛生組織（WHO）最新調查報告，全球每年超過300萬人因喝酒而死亡，其中比率最高的是事故傷害，佔28.7％。其次依序為消化性疾病（21.3％）、心血管疾病（19％）、傳染性疾病（12.9％）及癌症（12.6％），約佔全球死亡人數的5.3％，意即每20人就有1人因酒而死。

農曆新年將至，勸酒、拼酒情形屢見不鮮。國健署提醒民眾，尾牙聚餐別誤被喝酒文化勒索，呼籲企業在開心聚餐之餘，讓不喝酒的人放心拒酒，並落實「酒逐飯飽三妙招」，酒品限量供應、上菜先上蔬果、酒後不開車，讓春節聚餐吃好、吃巧、吃健康。

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(中時 )