我國暴飲人口多達100萬 月內一次喝60克純酒就算

世界衛生組織暴飲標準。（國健署提供）

友善列印
中時
林周義

國健署統計，我國喝酒人口約有843萬人，推估約有100萬人有暴飲情形。根據世界衛生組織（WHO）最新調查報告，全球每年超過300萬人因喝酒而死亡。國健署表示，暴飲除容易導致意外事故、傷亡、誤判風險情況、失去自制力外，長期下來也可能引起健康危機，如消化道疾病、癌症等。

依據世界衛生組織對「暴飲」的定義，過去一個月只要一次喝酒量超過60克純酒精，都算是「暴飲」，相當於為4-5罐啤酒、1.3瓶濃度保力達B／維士比、0.8瓶紅酒、0.6瓶米酒、165毫升的威士忌及130毫升的58度高粱。

根據國健署2017年以2萬多人為樣本的「國民健康訪問調查」，18歲以上的族群中，約有843萬喝酒人口，其中推估100萬人有暴飲情形，佔5.1％。與2009年及2013年的調查相比，由5.4％略降至5.1％，無顯著下降。國健署菸害防制組組長羅素英推估，原因在於民眾對酒駕危害的警惕提升，仍有許多人對喝酒存有誤解。

羅素英表示，適量喝酒有益健康的說法並不存在。根據2018年《刺胳針》（TheLancet）醫學期刊發表的研究顯示，飲酒是導致死亡或疾病的第7大危險因子，其致癌風險遠遠抵銷了保護心血管的效果，喝越多風險越高。

另根據2018年世界衛生組織（WHO）最新調查報告，全球每年超過300萬人因喝酒而死亡，其中比率最高的是事故傷害，佔28.7％。其次依序為消化性疾病（21.3％）、心血管疾病（19％）、傳染性疾病（12.9％）及癌症（12.6％），約佔全球死亡人數的5.3％，意即每20人就有1人因酒而死。

農曆新年將至，勸酒、拼酒情形屢見不鮮。國健署提醒民眾，尾牙聚餐別誤被喝酒文化勒索，呼籲企業在開心聚餐之餘，讓不喝酒的人放心拒酒，並落實「酒逐飯飽三妙招」，酒品限量供應、上菜先上蔬果、酒後不開車，讓春節聚餐吃好、吃巧、吃健康。

中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時 )

中國附醫幫癌友完成遺願 用音樂… 中市百合提前盛產 花農建議成立…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。