龍燕再戰山手線 國發會退回

2019年01月18日 14:34 中時 盧金足

台中市山手線能否順利興建，因國發會退回山手線，增添變數。（圖／台中市府提供）

山手線再添變數！台中市長盧秀燕昨日出席行政院才表示，「交通部林部長擔任過台中市長，相信對山手線一定會替台中著想，一定會給台中全額補助，她非常有信心」，但交通部長林佳龍18日即丟出「山手線案已被國發會退回」震撼彈，台中市府須就新意見提出具體方案，他也提醒市長盧秀燕「時間拖了，如果沒新提案就走不下去！」盧秀燕原想爭取山手線全額或加碼補助，必須重新洗牌重來。

盧秀燕剛上任時，曾指出以山手線上環成本經濟效益必須要考慮，台中狀況與日本山手線不一樣，人口數、運量、通勤時間、建置成本等必須通盤考量，捷運綠線、捷運藍線、橘線等興建，更符合台中市發展和市民期待。

隨後，盧秀燕請求中央全額補助，昨日在行政院會時，在會中提出山手線整體計畫希望一次核定，並全額補助經費，還強調「我對林部長很有信心！」相信民意會站在台中這邊，因為鐵路是中央財產，沒道理地方要幫中央出錢，所以中央應全額補助才對。

山手線被視為龍燕交鋒的戰線，林佳龍今天在台北受訪時說，山手線案已被國發會退回，國發會要求交通部，請台中市府針對山手線興建與否的新意見提具體方案，且壓力大，重新再來一次，必須排除新的變數。

針對台中市府對山手線的立場，交通局長葉昭甫之前曾表示，大台中山手線包括很多軌道子計畫，有的計畫送交通部、有的審查中、有的則退回檢討整體路網計畫，而不是只有檢討大山手線大計畫；至於經費方面，希望中央能再負擔更多的經費，甚至全額負擔，以利地方經費的支應，更有彈性。

在爭取山手線全額補助時，葉昭甫也強調，市府並沒有終止任何計畫，會繼續照程序走，但市府會檢討各項子計畫與經費，再作打算。

(中時 )