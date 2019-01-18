交大光電碩士嘆工作難找 網揭高學歷要這樣用

一名自交大光電所畢業的社會新鮮人已經5個月找不到工作，懷疑學歷及科系根本不重要。（圖／中時資料照）

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中時電子報

是老闆要求太多？還是新鮮人會的東西太少？一名自交大光電所畢業的社會新鮮人已經5個月找不到工作，懷疑學歷及科系根本不重要，國內公司要的是求職者萬能且便宜。但網友提醒他，學歷最大的用途是人脈，如果沒什麼實力，就快回去找老師、學長姊幫忙吧。

根據ETtoday報導，這名社會新鮮人透過人力銀行找工作，求才公司明明註明歡迎新鮮人，但面試時卻被不友善對待，只要說沒學過某種程式語言，或是沒經驗，很多主管就會露出不屑的臉，「我覺得這樣也沒必要把新鮮人批評得一文不值」。

交大光電研究所畢業生都還找不到工作，那叫其他學校的畢業生怎麼活？這篇貼文引起網友熱議，學歷及科系成為討論重點，網友認為，學歷還是很重要，而且問題不在學校，而是科系。

光電系所畢業生出路，近年是比較辛苦。DRAM、面板、LED、太陽能光電，曾是台灣力推的四大產業，各大學紛紛成立相關系所，沒想到後來卻淪為「四大慘業」，因為產業競爭太激烈，而這4項業別中，光電業就包辦3席：面板、LED、太陽能。

有網友傳授高學歷使用祕笈，「交大光電應該有些老師有業界同學吧，找老師協助如何，只要會基本電子電路電磁學，人格正常，我不太信系統廠硬體缺一個機會都沒有」、「交大其實學長姊和同學們應該會有幾個有好工作的，學歷最大的用途是人脈」。

(中時電子報)

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