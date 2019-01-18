佩服吳音寧堅持原則 陳吉仲：我相形慚愧！

農委會主委陳吉仲接受媒體專訪，談到北農前總經理吳音寧時表示，佩服其堅持原則的態度。（圖／PopRadio提供）

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農委會主委陳吉仲今（18）日接受PopRadio《Pop搶先爆》主持人黃光芹專訪，談到非洲豬瘟防疫是當前重點，行政院長蘇貞昌就任後第1個行程就是巡視桃園機場，看到旅客手提行李檢查不夠完全，當場對相關單位開罵，亦使檢查達到百分百。但春節前後旅客人數會增加很多，行李嚴檢的確會造成通關速度減慢，但還請大家體諒防疫的急迫性。

陳吉仲說，把疫情阻絕於境外是防疫最高指導原則，當天他隨著蘇揆前往桃機視察第一線檢查情形，很感謝蘇揆發飆，行政部門才能在兩天內就達成行李百分百的檢查目標。但因檢疫人力和X光機數量仍不足，行政機關會加快腳步，在人力調度與器材採購上努力。

陳吉仲不諱言，檢查行李重點大部分鎖定陸客，因大陸非洲豬瘟疫情嚴重，陸配在台灣居住，多少能接收到防治非洲豬瘟的宣導，但陸客可能就不了解台灣的防疫規定，較易觸犯規定而受罰。除了機場以外，小三通、港口也是重點，海關人員會對進港船隻、人員加強檢核，把肉品可能流入的管道堵住。

談到台北農產公司的人事問題，陳吉仲說，北農公司是農委會、台北市政府合作的機制，關於董事長、總經理人選會事先相互協調。北市府推荐前市議員黃向群擔任董事長，農委會則屬意農糧署主任秘書翁震炘接總經理，都是基於專業考量，目前也是朝著這個方向運作。

關於北農前總經理吳音寧的去職，陳吉仲說，她的專業能力沒有問題，只是對外溝通與媒體應對還須加強。選後曾邀請吳音寧到其辦公室，希望她主動提出離職，但吳認為怎麼來就要怎麼走，要依照公司的制度與規定，不會因為外界的壓力就屈服。

陳吉仲坦言，吳音寧就是吳音寧，核心價值永遠不會改變，她是佪有自信、信念堅決的人，自己和她相比反而有些相形慚愧！

(中時 )

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