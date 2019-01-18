縣長夫人走出家庭 甘秀美任竹縣消防婦宣總隊長

新竹縣長楊文科（右）夫人甘秀美（左）18日出任新竹縣消防婦宣總隊長。（徐養齡翻攝）

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甘秀美（左三）18日出任新竹縣消防婦宣總隊長。（徐養齡翻攝）

新竹縣長楊文科夫人甘秀美18日接任新竹縣消防婦宣總隊長，從專職家庭主婦，搖身一變成為消防家族的一份子，楊文科佩服老婆勇於承擔的精神，希望消防界不吝給予新上任的甘秀美支持及指導。

甘秀美自從丈夫楊文科選上新竹縣長的那刻起，從此從平凡家庭主婦，成為新竹縣第一夫人，夫唱婦隨走出家庭，一起服務縣民，18日在消防局大禮堂接下「新竹縣消防婦宣總隊長」職務，楊文科專程到場為太座加油，敬佩她勇氣可嘉。

楊文科打趣說，老婆長期以來的職務就是家庭主婦，只需要管他一個人，現在卻要帶領全縣婦宣姐妹，負起消防宣導的重責大任，他很敬佩太太的勇氣。

甘秀美則「總隊長」這個新頭銜感到既新鮮又惶恐，她致詞時露出靦腆表情，略帶緊張表示，感謝大家給她服務的機會，會珍惜福份，與婦宣姐妹們一起實踐全民消防願景，讓縣民有一個安全安心的生活環境。

消防局長孫福佑指出，所謂預防勝於治療，「宣導」是消防業務的第一線，如何防範一氧化碳中毒，婦宣團隊深具專業知識，隨著氣溫下降，民眾使用熱水器機會提升，一定要注意通風及正確安裝熱水器，因為一氧化碳無色無味無臭，在冬天使用瓦斯熱水器時要格外小心。

(中時 )

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