不給牆就搗亂！川普要女議長延後出訪 不爽請自付

2019年01月18日 14:34 中時電子報 馮英志

美國政府因川普強硬要求國會通過築牆預算而陷入停擺27天，先前美眾議院院長裴洛西致函川普，通知延後赴國會發表國情咨文演說；川普17日立即回她一記回馬槍，在裴洛西接受軍方協助出訪前，致函通知行程已暫緩，並要她趕快討論邊境危機，恢復政府運作。

川普給裴洛西的信件指出，「我很抱歉要通知妳，妳赴布魯塞爾、埃及及阿富汗的行程已暫緩，當結束政府關門後，我們會重新安排這次的7天旅程」。

綜合外電報導，美國空軍為議員訪問團準備的接駁車都已停在國會外等待，但就在裴洛西（Nancy Pelosi）上車前一刻，川普把給她的信公告周知，指出因政府關門，「我很抱歉要通知妳，妳赴布魯塞爾、埃及及阿富汗的行程已暫緩，當結束政府關門後，我們會重新安排這次的7天旅程」。一般來說，美國國會議員出訪海外，會由美軍協助交通事宜。裴洛西原訂前海外訪問7天，行程未公開。

川普還特別酸裴洛西一番，說「基於80萬偉大的公務員無薪可領，相信妳也會同意，暫緩這樣的『公關活動』完全恰當」；「當然，妳也絕對有權自費搭民航機前往」。

Dear Madame Speaker: https://t.co/b6V391mlaf pic.twitter.com/D17o2iKlJS — The White House (@WhiteHouse) 2019年1月17日

川普還說，裴洛西這段時間最好能留在華府，與他協商共同加強邊境安全的行動，好結束政府關門，他期待與裴洛西儘快見面，更期待能早日看到美國不設防的危險南方邊境，最終能得到應有的關注、預算及亟需的安全。

事實上，國防部並未受這次政府關門影響，仍正常運作，而作為三軍統帥，川普有權要求軍方不配合。然而，川普的做法，就連常力挺他的黨內同志、聯邦參議員葛蘭姆（Linsey Graham）也批評，以這種方式阻止國會議長慰問前線美軍「不恰當」。

(中時電子報)