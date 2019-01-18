酷航4月1日插旗寮國！ 首航單程含稅3,888元起

2019年01月18日 15:28 工商 張佩芬

永珍保存著佛骨舍利的塔鑾。(圖/酷航提供)

普西山健行可俯瞰美麗的龍坡邦以及湄公河的日落。(圖/酷航提供)

酷航訂於2019年4月1日開航寮國雙航點：世界文化遺產小鎮「龍坡邦」與首都「永珍」，這是酷航首次飛往東南亞秘境寮國！酷航官網並推出本月21日至25日5天限時開賣，單程含稅台幣3,888元起。更多訊息可查看酷航官網。

龍坡邦與永珍加入酷航航網之後，酷航共飛往19個國家地區、68個航點。酷航新加坡-寮國航線以空中巴士A320執飛，一周三班營運，訂於2019年4月1日首航。

龍坡邦與永珍原為姊妹航空公司勝安航空SilkAir的航點，在新航集團的發展策略計劃之下轉移至酷航，使得酷航成為唯一提供新加坡-寮國直飛航班服務的航空公司。酷航的寮國航線將從新加坡出發，飛往龍坡邦、永珍，再從永珍返程新加坡。以龍坡邦、永珍為首波新增航點，酷航今年還會陸續新增多個新航點。

酷航執行長李立興表示：「非常期待寮國加入酷航航網！永珍、龍坡邦加入航網，對於酷航提供獨特、新鮮旅遊體驗的宗旨，無疑是一大加分。」

座落於湄公河畔，寮國首都「永珍」是寮國的最大城市、也是經濟中心。城市中有許多寺廟與宗教紀念碑，其中最著名的是保存著佛骨舍利的「塔鑾」(PhaThatLuang)。在寮國也可尋訪東南亞最美味的食物，包含寮國「國菜」-涼菜碎肉沙拉(Laap)，有生菜與炒熟兩種吃法；以及寮國香腸(SaiOua)，可佐以香草或加入糯米以酒釀方式料理。

如想要逃離大城市的忙碌步調，龍坡邦完全可以讓人感到身心靈放鬆。這座古典的世界文化遺產小鎮(UNESCO)，融合了寮國的傳統民俗建築以及法國殖民時期建築特色。可以探索極具特色的帕烏千佛洞(PakOuCaves)，尋訪超過千座佛像；或者騎著單車前往山林中令人驚嘆的關西瀑布(KuangSiWaterfall)；也可以於普西山健行登上山頂，俯瞰美麗的龍坡邦景色以及湄公河的日落。

(工商 )