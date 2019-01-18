抽驗應景年節食品 迪化街竹笙鎘超標3.5倍

2019年01月18日 15:24 中時 蔡依珍

來自雲林的菜豆被驗出環克座(Cyproconazole)0.04ppm，超過容許值4倍。(蔡依珍翻攝)

來自台中市的木瓜，被驗出不得檢出的農藥座賽胺(Zoxamide)0.04ppm，可能對肝臟有危害。(蔡依珍翻攝)

桃園市衛生局抽驗應景食品，驚見雜貨行的竹笙被驗出有鎘，愛買的木瓜和自由聯盟的菜豆也都被驗出農藥，有的甚至超標4倍，都可能對身體有害，除要求業者下架、移請所轄衛生局處辦，也呼籲民眾選購年貨時，要選擇信用良好的商家，包裝完整、標示清楚，吃得安心。

農曆年節將至，外地遊子紛紛返鄉圍爐團聚，桃園市政府衛生局為維護民眾春節食品衛生安全，前往各大賣場、連鎖超市、南北雜貨行、傳統市場、宴席餐廳及食品製造業等場域抽驗應景食品，包含生鮮蔬果、禽畜水產品、糖果、零食、竹笙及米麵製品等產品，總計抽驗94件，有3件不合格，不合格率約3％。

衛生局指出，愛買楊梅店販售來自台中市的木瓜，被驗出不得檢出的農藥座賽胺(Zoxamide)0.04ppm，可能對肝臟有危害；蘆竹區南福街上的自由聯盟生鮮超市，販售來自雲林的菜豆被驗出環克座(Cyproconazole)0.04ppm，超過容許值4倍，環克座在高劑量下含有慢毒性的症狀；桃園區中山路上的南北雜貨店，來自迪化街的竹笙檢出重金屬「鎘」7ppm，超出標準值2ppm以下3.5倍，長時間暴露且大量吸收會在體內蓄積造成鎘中毒。

衛生局指出，殘留農藥含量超標者，可處分6萬元以上、2億元以下罰鍰，違反食用菇類重金屬限量標準，經命限期改正卻屆期不改正者，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，衛生局第一時間都要求業者下架，並移請所轄衛生局後續辦理。

衛生局提醒民眾，選購年貨時可選擇信用良好的商家，並多注意販售場所衛生環境，建議優先挑選完整包裝及標示清楚的產品，而開封後除了要在效期內食用完畢外，應依產品包裝建議方式冷凍或冷藏保存，購買時宜適量、勿囤積，以免保存不當出現發黴變質，且要廣泛攝取多樣食物，才可以降低因農藥或重金屬累積而造成慢性危害的風險。如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或桃園市消費者服務中心申訴。

(中時 )