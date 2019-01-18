誰敢管！97歲菲立普親王開車 女王也沒轍

菲立普親王雖然高齡97，但似乎仍沒打算放棄開車。（路透）

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中時電子報
菲立普親王翻車

雖然高齡97，但菲立普親王車禍翻車，導致兩人輕傷後，並沒有等待急救醫護人員趕到，就匆匆離去。直到返回山均漢姆（Sandringham）私人莊園後，才接受醫師檢查。

據《每日郵報》（DailyMail）17日報導，這就是他的典型作風。白金漢宮（Buckingham Palace）在官方聲明中說，菲立普並未受傷，但目擊者說，他深受驚嚇。

長久以來，菲立普親王始終是天不怕地不怕，就算女王對他也是無可奈何。一名前隨扈透露，菲立普一直認為，他是王室中最安全，也最負責的駕駛之一。但如今問題在於，無論他有多老當益壯，或有多心高氣傲，就他的年紀來說，已對其他駕駛構成危險。

菲立普向來以固執和大膽聞名，雖然6月10日就要過98歲生日，但卻毫不服老。他不蠻幹，可是始終熱愛冒險犯難。

事實上，除了王室專屬司機外，還有隨扈24小時待命，他根本就不必自己開車。然而，報導指出，兩噸重的「路虎神行者」（Land Rover Freelander）翻車，親王安然無恙，或許會促使他繼續開車。

目前唯一有資格勸他別再開車的，只剩女王。不過，問題在於，女王會強迫他嗎？一名前侍女透露，71年來，女王夫婦的關係能維持得這麼好，是因為他們都不會強迫對方做什麼事。

儘管有人隨時待命服侍，但菲立普太熱愛獨立自主，自己開車就是其中之一。別說是他，就算是92歲的女王也愛開車，只要一有機會，他們就會在開闊的溫莎（Windsor），巴爾莫勒爾（Balmoral）和山均漢姆莊園開車兜風。

儘管菲立普固執，但還願意妥協，繫上安全帶。至於女王則是連繫安全帶都省了，不過話說回來，莊園是她的，她也的確有權這麼做。

對菲立普來說，開車是紓壓的好方式，婚後頭幾年，尤其是如此。如今他雖然已經退休，但開車四處兜風，仍是他的最愛，若是能親自開，那當然最棒了。

(中時電子報)

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文章來源：RICHARD KAY: There's only one person who can tell Prince Philip to stop driving... but will the Queen dare?

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