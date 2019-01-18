願任科技部長 陳良基：創造更多工作機會

2019年01月18日 15:04 工商 彭媁琳

科技部長陳良基今日受訪時指出，行政院長蘇貞昌原本詢問他，是否有意願擔任教育部長，但是他向蘇貞昌反應，還是想要當科技部長，因為教育的本質是讓學生出社會後有好工作，但是科技是要為台灣創造更多工作機會。

蘇貞昌確定組閣後，傳出陳良基將從科技部轉戰教育部，最後仍留任科技部長。隔天在科技部員工舉行的歡迎活動中，陳良基甚至數度掉下眼淚。

對於這段過程，陳良基指出，蘇貞昌在1月11日下午5點多跟他約見面，第一時間蘇貞昌稱讚他在科技部做得不錯，但因為教育部這段時間比較辛苦，所以希望透過陳良基的好經驗帶領教育部，拜託他去比較困難的單位。

陳良基表示，當下聽了蠻感動的，可是科技部對他來說也很重要，他覺得對科技部很有責任感，目前有很多計畫正在推動，如果他離開了就可能推不起來，放不下科技部。

蘇貞昌跟陳良基「盧」了半小時，當下陳良基同意調動，後來陳良基又再度致電給蘇貞昌，希望可以再考慮一下。當天晚上看到新聞，陳良基覺得心就更冷了。直到13日（週日）與蘇貞昌第二次碰面，陳良基再次闡述他的科技政策。

陳良基強調：「教育的本質是要讓學生出社會之後有很好的工作，而科技就是要創造更多工作機會給學生。」

(工商 )