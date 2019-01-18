山手線被國發會退回？中市府交通局：尚未收到任何公文

2019年01月18日 15:29 中時 盧金足

台中市府交通局長葉昭甫18日表示，交通部長林佳龍表示國發會已退回山手線，但市府並未收到行政院或交通部的相關審查回覆公文。（盧金足攝）

台中市政府交通局長葉昭甫18日表示，交通部長林佳龍今日上午受訪時說，台中山海環線計畫（俗稱山手線），國發會已退回一事，台中市政府並未收到行政院或交通部的相關審查回覆公文，市府也沒有提出新的競合計畫來取代。還反將林佳龍一軍，質疑「如林部長所言確實，不解國發會為何退回林部長任台中市長時所提的計畫案」，其中程序上的疑義須進一步確認。

葉昭甫表示，「對於林部長的提醒，市府表示感謝，也會進行了解」，不過截至目前為止，台中市政府並未收到行政院或交通部的相關審查回覆公文，市府也沒有提出新的競合計畫來取代。

葉昭甫強調，台中山海環線（山手線）計畫，2017年已納入行政院前瞻基礎建設計畫，經交通部2018年6月12日審查通過，並於同年11月9日轉陳行政院審議，目前由行政院審議中。

「市府會在收到行政院及交通部的正式審查意見公文後，盡速針對相關審查意見進行補充與回覆」，葉昭甫也希望中央考量地方的財政負擔，比照「台中都會區鐵路高架捷運化」計畫，全額補助經費。

同時希望行政院能一次核定山海環線整體規畫，分年分階段編列補助經費，並由交通部鐵道局盡速啟動綜合規畫作業，以推動大台中的繁榮發展。

(中時 )