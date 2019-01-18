口譯哥破格任駐美政治組長 竟要幫吳釗燮處理這一任務？

2019年01月18日 14:57 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

「口譯哥」趙怡翔出任駐美代表處政治組組長消息，引爆各界怒火，更強烈打擊外交領域士氣，然而，口譯哥依舊紋風不動。對此，有媒體認為外交部長吳釗燮態度這麼堅定，是因為吳釗燮要口譯哥幫他完成一個任務，就是協助台灣獲得今年WHA邀請的任務，不過，資深媒體人趙少康並不看好。

前駐美代表沈呂巡表示，如果口譯哥專業有些表現，就可少些爭議。但是以他的資歷，連吳釗燮也講不出具體事證，只能對趙籠統稱讚，反而透露了台北外交圈若干運作的不成體統。據聞，如果吳釗燮說他很忙，其他國家正副代表或政治組長都知道，只要找到趙怡翔，什麼事情都能解決」。如果真是如此， 真不知道外交部次長及主要的司處長看了會有什麼感想，又會給外交部帶來什麼形象。

據《上報》報導，之前曾傳出吳釗燮原本要調任駐美代表，外交部就認為口譯哥應該也會陪同赴美；但最後吳釗些留任外交部長，而口譯哥破格接任駐美政治組組長，就有傳聞指出要口譯哥爭取美國協助台灣獲得今年WHA邀請的任務，並認為「幾個月內就會看到成果」；另近兩年來，台美關係有所進展，口譯哥有可能參與新館的籌備工作。

對於口譯哥的任務，趙少康於政論節目《少康戰情室》上表示，WHA邀請函，上次台灣沒有拿到，是因為台灣的傳統外交官拿不到，這個口譯哥去，應該就可以拿到。

(中時電子報)