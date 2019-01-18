金門立委補選激戰 陳玉珍、盧冠宇加入戰局

2019年01月18日 15:00 中時 李金生

陳玉珍表示，鄉親的堅定和熱情支持，是她最強有力的後盾。（李金生攝）

國民黨中央委員黃克標（前排右二）也陪同陳玉珍登記參選。（李金生攝）

牙醫師盧冠宇強調，自己參選的最大心願是傳達年輕一代的聲音。（李金生攝）

盧冠宇在家人的全力支持下，邁開步伐向國會前進。（李金生攝）

金門立委補選競爭激烈，今（18）日又有前縣議員陳玉珍、牙醫師盧冠宇登記加入戰局，讓這席只剩下10個月任期的立委爭奪戰更加白熱化。誰才是最後的贏家？引起鄉親的關注和討論。

迄今天下午為止，已有前縣議員陳滄江、前金湖鎮長蔡西湖、高粱黨主席洪志恒、前縣議長洪麗萍和前縣議員陳玉珍、牙醫師盧冠宇等6人登記角逐，各方支持人馬在戰鼓頻催下，情緒也一天天高昂起來。

推出「前進立法院，開創大未來」競選主軸的陳玉珍，今天在百餘位陳氏宗親和婦女團體、退休教師的吶喊下，高舉大旗向立法院前進，國民黨中央委員黃克標也現身陪同登記。

出身政治世家，父親是前縣議長陳水木、弟弟陳志龍是新科縣議員，自己也曾3任縣議員的陳玉珍說，她很幸運成長在沒有戰爭的和平年代，又何其有幸的在台大，北大，日本九州大學，美國哈佛大學等世界一流大學就讀，故鄉金門與鄉親長輩對她的教育、栽培之恩，都讓她永生難忘，唯一能做的回報就是在金門需要她的時候，挺身而出。

她指出，相信自己在議會的表現，絕對沒有讓支持的鄉親丟臉，面對時代巨輪一直前進，她責無旁貸要站出來接下前輩交付的棒子，與鄉親攜手共進，這回不能再退讓，也無法再退卻了。

陳玉珍強調，兩岸關係在小英政府刻意激化對立下，進入前所未有的艱巨時刻，此刻金門需要1個具有國際視野、兩岸經驗，有真材實料的人來承擔為家鄉發聲的重責大任。

她表示，打從11月底以來，走在金門各鄉鎮角落，許多鄉親要求她「勇敢地站出來！」，面對大家的熱情召喚，再看看眼前險峻的兩岸情勢，她必須義無反顧接下這個重擔。

牙醫師盧冠宇則是在家人陪同下登記參選，他表示，參與政治是自己的志向，也是回報家鄉的辦法，金門處在兩岸夾縫和中美勢力之間，如何找出一條金門人的「和平之路」，讓中華民國的金門可以為兩岸的和平服務，是金門人值得驕傲的事。

他表示，自己參選的最大心願是傳達年輕一代的聲音，希望藉由政治定位的改變、非軍事化，在中華民國台灣的體制下，讓金門成為中立和平自治區，帶動交通，醫療，教育，經濟發展，並讓金門在兩岸善意交流下，成為中產階級的天堂。至於個人是否有勝選機會，並不在他的考慮之中。

(中時 )