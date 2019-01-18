趙薇被小股民告敗訴GG 還有近500件官司排隊求償

趙薇被小股民告輸，判賠約24萬台幣。（圖／翻攝自趙薇微博）

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中時電子報

趙薇2年前以和老公黃有龍所創公司「龍薇傳媒」企圖收購萬家文化（後改名祥源文化），但消息曝光後被質疑是「蛇吞象」，最終交易告吹，重創股價，一名來自上海的王姓女子去年因此向祥源文化與趙薇求償，最近判決出爐，趙薇敗訴，據知目前還有近500件相同訴訟案仍在排隊等待宣判。

據大陸媒體報導，趙薇控股的龍薇傳媒欲以30億元收購萬家文化1.85億股份，但因融資金額巨大，趙薇最終沒借到貸款，導致這樁交易案不了了之，然由於公告已公布，使萬家的股價看漲，於是證監會對此展開了調查，趙薇最後全身而退，但仍引來部分股民不悅，狀告祥源文化透露投資訊息產生誤導，也連帶控告趙薇需負相關責任。

杭州中院昨(17日)一審判決出爐，指祥源文化的信息披露問題對投資者和市場預期產生了嚴重誤導，其違法行為構成「虛假陳述」，原告損失與虛假陳述行為存在因果關係，祥源文化應承擔賠償責任，趙薇應扛連帶賠償責任，判需賠償54535.83元人民幣（約24萬台幣），而趙薇去年7月退出龍薇傳媒經營層，但仍持股95%。

報導指出，根據祥源文化去年第3季報披露，公司共計收到456起證券虛假陳述責任糾紛案件，訴訟金額共約人民幣5766萬元，也就是說還有近500件的訴訟案判決尚未出爐，趙薇等人恐面臨天價求償。

(中時電子報)

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