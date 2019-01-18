廚房比你想的危險！這些東西暗藏黃麴毒素易致癌

2019年01月18日 15:14 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台灣罹患B型、C型肝炎人口眾多，這也是肝癌的最主要成因，在防範肝癌入侵，生活飲食的留意更形重要，但大家常忽略黃麴毒素帶來的潛藏危害。尤其一般廚房內常見的油品、五穀類食物或餐具，都可能因為黃麴毒素帶來健康上的危害。

黃麴毒是黴菌的一種，具有很強的肝毒性、致癌性，黃麴毒素的毒性是砒霜的68倍、氰化鉀的10倍之重，只要一毫克的黃麴毒素，就是致癌劑量。目前它已被世界衛生組織列為一級致癌物，由於它十分耐熱，隨時就在你廚房裡伺機而動！

陸媒《新浪網》報導，中國醫學科學院腫瘤醫院肝膽外科主任醫師趙建軍指出，有些家庭愛用花生或玉米所製成的食用油，如果這些原料含有黃麴毒素，即使經過榨油過程，也無法保證不含任何黃麴毒素。因此，民眾購買油品一定要選擇有信譽的廠牌，且建議小包裝的食用油可能確保新鮮。一旦食用油出現「油耗味」，就代表油已經變質，務必丟棄，別因節省而繼續食用。

黃麴毒素需要260℃才會被破壞降解，平時烹調很難達到這個溫度。趙建軍提供一個小秘訣，在花生油等食用油倒入鍋裡加熱後，放入少量食鹽攪拌約30秒，便能幫助消除大部分黃麴毒素，在一定程度上減少毒素對人體的傷害。

此外，現代人講究健康，對花生、玉米、黃豆、小麥等五穀雜糧需求增加，但若因為工作忙碌無暇煮食而放置過久，一旦出現霉味，也建議丟掉不用。因為這些五穀類食物一旦受潮發霉，就可能含有黃麴毒素。如果一次購買大量五穀類食物，一定要密封保存。

最後，趙建軍提醒，除了食物外，還要注意餐具，竹製、木製餐具洗淨後務必充分晾乾，以免餐具發霉，孳生黃麴毒素；尤其是筷子，建議每半年就更換一次，或選擇使用金屬材質的筷子，較不容易有發霉問題。

(中時電子報)