別以為是其他疾病 腦中風最易被忽略的5個徵兆

2019年01月18日 15:17 中時電子報 陳煌祥 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

天氣一冷，氣溫驟降引發血管收縮，有高血壓、心血管疾病的人容易出問題，甚至突發腦中風。腦中風主要可分為兩種形式，分別是出血性腦中風與缺血性腦中風。

缺血性腦中風又可稱為腦梗塞，主要原因是由於腦血管阻塞所造成，又可細分為腦栓塞或腦血栓，而缺血性腦中風則佔了腦中風病患的一半以上。

出血性腦中風又稱為腦出血，主要是由於腦血管破裂，產生血塊壓迫腦細胞及影響供血，出血性腦中風雖然在腦中風中佔了較少比率，但死亡率卻十分高（30%）。

腦中風會出現哪些徵兆？

1.嘴歪眼斜

2.單側或兩側肢體無力、麻木

3.意識模糊甚至昏迷

4.說話不清楚或溝通困難：病人聽得懂卻無法表達自己的意思，或答非所問，不論旁人講什麼，病人回答的卻牛頭不對馬嘴、自言自語。

不明顯、容易被人忽略或誤以為其他疾病的中風症狀包括：

1.吞嚥困難、直流口水

2.身體感覺異常、拖不動身體

3.眩暈、嘔吐或劇烈頭痛

4.步態不穩、運動失調

5.大小便失禁或抽搐等。

甚至有些人會出現視力障礙，比如模糊、複視、視野缺損，一般人容易去看眼科而延誤治療。

一般的視力不好是逐漸產生的，如果突然間兩眼看不到某一側，就可能是中風導致的急性視野缺損；或是出現複視現象，用雙眼看一件物品卻看成兩件，也很可能是腦幹神經出問題，通常是嚴重威脅生命的腦幹中風，要極度警覺。

也有些病人因為傷及腦部負責人格情緒協調功能的區域，導致個性上的改變，例如記憶喪失、躁動不安，或原本熱情的人變得很冷漠，這類症狀要靠親朋好友特別提高警覺，盡快協助就醫。

疑似中風發生時要做什麼？

步驟一：先打119

只要發現不對勁，趕緊打119，交給專業人員判斷，緊急救護技術員（EMT）會初步辨識是否中風，最常使用的「 辛辛那提中風指標 」，包含FAST四個步驟：

辛辛那提中風指標四大步驟。(圖/康健雜誌)

辛辛那提中風指標四大步驟。(圖/康健雜誌)

辛辛那提中風指標四大步驟。(圖/康健雜誌)

辛辛那提中風指標四大步驟。(圖/康健雜誌)

步驟二：記下發作時間

等救護車時，要立刻記下出現症狀的時間，提供醫生作為是否給血栓溶解治療的參考。

步驟三：幫助病患呼吸

趕緊幫患者解開緊身衣物，例如皮帶、胸罩、領帶等，幫助患者呼吸。

步驟四：側躺，避免嗆到

同時，讓患者側躺下來，麻痺的那一側朝上側臥，千萬不要正躺，避免嘔吐嗆到導致吸入性肺炎，中國附醫神經部檢查室主任劉崇祥叮嚀。

(中時電子報)