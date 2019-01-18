慈濟台中歲末祝福 王琳恩變成反毒尖兵

2019年01月18日 15:22 中時 盧金足

慈濟歲末祝福，證嚴上人期許人人啟發慈悲心，做到茹素護生，口說好話，期勉人人要以愛語，利他度眾。（盧金足翻攝）

王琳恩將慈濟志工蔡天勝寫給他的信，當成啟發人生的寶典。（盧金足攝）

王琳恩（左）在月刊讀到慈濟志工蔡天勝的故事，試著寫信給他，兩人書信往返將近兩年多。（盧金足攝）

王琳恩到各大校園、監獄分享重生經過，希望藉由他們的故事種下善的種子。（盧金足攝）

慈濟歲末祝福，重獲自由的王琳恩現身說法，多年前開計程車，因欠下大筆債務，誤為地下錢莊從大陸運毒到日本，在日本服刑七年多，獄中接觸慈濟刊物，獲慈濟人開導，刑期滿後返台，除再接受台灣法律審判，也重啟新人生，目前擔任保全員，公餘到監獄等地勸人向善，他說，在日本獄中接妻子離婚信，痛苦到要尋短，現在走過黑暗路，擁有一份工作，還能助人，感謝慈濟助他翻轉人生。

慈濟基金會18日在台中民權聯絡處，舉辦「受證暨歲末祝福感恩會」，與會的志工王琳恩分享自己的生命故事，感恩慈濟志工的關懷與幫助，讓他從身陷囹圄的黑白人生，變成一位快樂的反毒尖兵。

慈濟歲末祝福今年的主題是「感恩尊重生命愛，和敬無諍共福緣」，證嚴上人期許人人啟發慈悲心，做到茹素護生，口說好話，期勉人人要以愛語，利他度眾。

證嚴上人今年歲末祝福以「三願」與大眾共勉，「一、願人和共耕福田，希望大家共同來耕福田；二、社會祥和共榮，希望整個社會都祥和，好好地來過個平安的日子；三、願天下安和平安，期待四大調和，天下平安。」

「慈濟拉我一把！」出席感恩會的慈濟人，56歲的王琳恩，曾因運毒，在異鄉日本監獄感化，意志消沉，甚至連後事都交代好了，現在王琳恩隨著慈濟志工蔡天勝到各大校園、監獄分享重生經過，希望藉由他們的故事種下善的種子。

王琳恩說，他本有個幸福美滿的家庭，婚後，在台北開計程車維生，在當時收入豐厚，兩年後就存錢買了一幢房子，正因為錢好賺，工作時間又自由，他誤交了一些損友，開始吃喝嫖賭樣樣都來，漸漸入不敷出，也無法拿錢回家，房子繳不出貸款而被拍賣。

最後因欠下鉅額賭債，決定鋌而走險，為了豐厚利潤，從大陸運毒到日本，殊不知法網恢恢，被查獲後判刑六年七個月，服刑四年多時，有天突然接到法院一封來函，內容是太太向法院訴請離婚的判決書。

王琳恩表示，當時情緒崩潰，萬念俱灰，慈濟日本分會聯絡大阪地區的志工前往探望，但礙於非親屬的原因，無法探監會面，所以只能寫信鼓勵他，也寄《慈濟》月刊和《靜思語》，他在月刊讀到慈濟志工蔡天勝的故事，試著寫信給他，兩人書信往返將近兩年多。

出獄後，他舉目無親，無奈中撥電話給蔡天勝，蔡天勝熱心的聯絡彰化地區的志工前往探望，王琳恩從此走入慈濟，穿梭在校園與監獄之間，以自己的人生經歷，分享重生經過，並積極輔導更生人，展開人生新的一頁。

(中時 )