鄭文燦跟風挑戰10年照：我太太覺得我沒變

鄭文燦跟風挑戰10年照，笑言：「我太太覺得我沒變！」(蔡依珍攝)

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鄭文燦跟風挑戰10年照，笑言：「我太太覺得我沒變！」(蔡依珍攝)

社群媒體掀起「10年挑戰（＃10YearChallenge）」風，桃園市長鄭文燦也跟風放上10年前後同在騎鐵馬的對比照，網友頻頻關心體重變化、呼籲減肥，鄭文燦18日笑說：「我太太覺得我沒有很大變化！」也自娛：「沒有到不堪回首的程度啦！」

鄭文燦17日晚間在臉書粉絲專業、IG放上自己在2009年與2019年都是騎乘鐵馬的照片，不但自嘲「越騎越穩重」，還Hashtag「選舉會變瘦」、「睿智的眼神」、「身材可以變理想不能變」，更要網友看看有哪裡不一樣，網友也大方回應「桃園美食太多了！」、「文燦市長壓力很大的對照」，甚至呼籲要減肥「可以來個一日雙塔減重」。

面對自己頻被關心10年增肥，鄭文燦18日笑言：「我太太是覺得我沒有很大變化啦！」，坦言照片是自己決定要放的，強調「沒有到不堪回首的程度」，10年體型會變、但熱情和理想不能變，10年前接下不可能的任務挑戰桃園縣長、10年後順利連任桃園市長，呼籲大家挫敗時不要放棄、成功時要學習包容，自己初心不變，但也坦言：「瘦一點是好事啦！」

提到正副閣揆鼓勵新舊任部會首長多利用社群媒體與民眾溝通、甚至要大家直播互動，鄭文燦表示，自己不會成為網紅，但會善用網路工具傳播，未來市政除了簡政便民、提供智慧工具外，一定要有市民主義精神，從市民角度看問題。

(中時 )

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