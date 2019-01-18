小英搶當網紅！李明賢用這4字怒轟

2019年01月18日 15:12 中時電子報 王子瑄

總統蔡英文昨日(17)下午「臨時起意」訪西門町商圈，體驗「一日觀光客」感覺，更拍《小英去哪裡？》影片發臉書，標題預示還有下集。影中除吃喝玩樂，還細數自己大學時期熱衷美食。網友看後，直呼蔡真是「被總統耽誤的網紅」，台北市議員李明賢列舉重大民生議題，痛批：「龍蔡蘇邁內閣改當網紅內閣，真能解決民怨？」

蔡英文積極延續好不容易上升的熱度，近日更向「網紅」邁進。總統府發言人林鶴明表示，昨蔡中午處理完公務，就在幕僚陪同下前往西門町商圈吃午餐，先後光顧多家知名小吃店；途中，還巧遇來自台灣各地、香港、日本、韓國、新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓、美國、英國、奧地利的遊客，他們也都熱情打招呼與拍照。

「一日觀光客」讓蔡英文突然對觀光很有感觸，先是自豪：「去年來台灣的國外旅客已經超過一千一百萬人次」，再讚嘆：「台灣真的很好玩！」文末，更不忘特別標註「我有帶環保筷、環保袋、環保吸管」，塑造環保文青風形象。

影片中，蔡英文對美食熟門熟路且頗有主見，講到大學時期吃冰、啃炸雞、喝咖啡的行程更是不亦樂乎，食物當前還趕緊先拍照才開動。讓網友直呼：「你根本吃貨！」並有感蔡真是「被總統耽誤的網紅」。

對此，李明賢開民代第一槍，重砲抨擊「龍蔡蘇邁內閣改當網紅內閣」，更將砲口對準迫切解決的重大民生議題，質疑：「春節塞車、小吃漲價、豬瘟恐慌，這三大危機如何解決呢？」

李明賢認為，蔡英文及其政府根本搞錯重點。「直播」是溝通的工具之一，卻絕非民怨的唯一解方。各項影響全台百姓的重大危機，懸宕至今無解；年節將至，眼前的車潮紓解沒人關心，總統倒忙著當網紅，閣員也以「網紅內閣」自許。

蔡英文網紅生涯首日，就遭到網友圍剿：「作秀」、「2020成全你」、「不是都吃高級料理和配紅酒的嗎？離開拒馬又是要演給誰看呀？」「哇塞！把國家搞得不像是個國家！還有時間去逛街吃美食？我真的服了妳！」難怪李明賢批判一出，就引發網友共鳴：「搞這些沒營養的事情，真的是夠了」、「一個星期三件幼兒受害不理，還有心情閒晃玩樂，網紅是如此治國的嗎！無同理心！」

(中時電子報)