提升學生國際移動力 大葉大學坐擁海外160所姊妹校

大葉大學企管系碩士生陳珮寧（中）到上海應用技術大學交流，結識許多陸生青年，對大陸電子商務快速發展印象深刻。（謝瓊雲翻攝）

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大葉大學企管系碩士生陳珮寧（右起）返台後與系主任陳怡萍分享短期留學的所見所聞。（謝瓊雲攝）
大葉大學企管系碩士生陳珮寧(左一)在上海應用技術大學認識許多好朋友。（謝瓊雲翻攝）

海外交流、提升國際移動力！大葉大學與超過160所海外大學締結姊妹校，讓學生念一所大學同時擁有多國學術資源，在雙聯學位的選擇外，也有學生申請短期留學開拓視野；企業管理學系碩一班的陳珮寧上學期就前往上海應用技術大學短期留學，對於大陸的電子商務發展印象深刻。

陳珮寧表示，就讀大葉企管系時期就接觸不少來台短期交流一學期的陸生，加上大葉與上海應用技術大學是姊妹校，因此考上研究所後，就興起留學的念頭，利用第一個學期前往上海短期留學，體驗不一樣的學習環境，拓展文化視野。

她說，在上海修的課程大多和論文研究有關，如：研究方法、財務金融、會計、統計等。大陸電子支付普遍發達的程度令她印象深刻，她發現大家出門幾乎不帶現金，藉由手機帳戶就能以支付寶消費、完成交易：因此她在短期留學期間也特別旁聽了電子商務相關課程，提升專業能力。

企管系主任陳怡萍說，大葉大學在海外與160所世界知名大學締結姐妹校，提供國際級專業師資駐校教學、雙聯學位、交換學生、海外實習等機會；每個學系都有對應的雙聯學校。目前企管系就有3人透過雙聯學制，在美國底特律梅西大學攻讀碩士，其中2人順利完成學業，另1人就讀中；剛從上海返台的陳珮寧，則是選擇赴姊妹校短期研修，拓展國際觀與研究視野。

(中時 )

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