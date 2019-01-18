要求基層公務員備詢 高市議長許崑源：沒這要求才是自私

高市議長許崑源18日受訪，解釋昨天為何要求基層公務員應到議會備詢。（林宏聰攝）

友善列印
中時

高雄市長承諾未來所有基層公務人員都有義務到議會備詢，引發各界議論，昨天在議事廳提出這項要求的議長許崑源18日強調，如果他私心一點，護航國民黨市長就好，根本不必提這條，但就失去議會監督的功能，不是市長做得好就好，底下的基層人員本來就不能為非作歹，當議會提出質疑時，讓公務員親自來說明不是更好嗎？

許崑源說，站在公事立場，必須要求市府公開透明，不能因為國民黨做市長，他是國民黨的議長就容許基層做違法的事情，所以他要求只要是高市府所有公務人員，就有到議會來備詢的義務。

他舉例，以前慶富案對話錄音檔出來後，海洋局長突然辭職，國民黨團要傳和局長一起去和業者密會的祕書、科長來議會備詢，他們不肯來，民進黨竟靠著多數，不知道是要刻意隱瞞或怎樣，讓公務員說不來就不來，因此當時他和前議長康裕成之間有些摩擦。

媒體問他是否覺得被外界誤會，許崑源回答說，他本來就被誤會1、20年了，已經習慣了，說他又黑又金，「我黑在哪裡？金在哪裡？民進黨什麼都不會，抹黑最厲害！不抹黑我才奇怪咧！」

許崑源重申，如果他自私一點，掩護國民黨的市長就好，但他也說過，不管是無黨、時代力量、民進黨的議員，聽到任何層級公務員有違法嫌疑的時候，都能傳來問個清楚，如果沒有，也是還對方清白，難道這樣錯了嗎？

(中時 )

小英搶當網紅！李明賢用這4字怒… 監察院將設專案小組 保護兒少權…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。