要求基層公務員備詢 高市議長許崑源：沒這要求才是自私

2019年01月18日 15:33 中時 林宏聰

高雄市長承諾未來所有基層公務人員都有義務到議會備詢，引發各界議論，昨天在議事廳提出這項要求的議長許崑源18日強調，如果他私心一點，護航國民黨市長就好，根本不必提這條，但就失去議會監督的功能，不是市長做得好就好，底下的基層人員本來就不能為非作歹，當議會提出質疑時，讓公務員親自來說明不是更好嗎？

許崑源說，站在公事立場，必須要求市府公開透明，不能因為國民黨做市長，他是國民黨的議長就容許基層做違法的事情，所以他要求只要是高市府所有公務人員，就有到議會來備詢的義務。

他舉例，以前慶富案對話錄音檔出來後，海洋局長突然辭職，國民黨團要傳和局長一起去和業者密會的祕書、科長來議會備詢，他們不肯來，民進黨竟靠著多數，不知道是要刻意隱瞞或怎樣，讓公務員說不來就不來，因此當時他和前議長康裕成之間有些摩擦。

媒體問他是否覺得被外界誤會，許崑源回答說，他本來就被誤會1、20年了，已經習慣了，說他又黑又金，「我黑在哪裡？金在哪裡？民進黨什麼都不會，抹黑最厲害！不抹黑我才奇怪咧！」

許崑源重申，如果他自私一點，掩護國民黨的市長就好，但他也說過，不管是無黨、時代力量、民進黨的議員，聽到任何層級公務員有違法嫌疑的時候，都能傳來問個清楚，如果沒有，也是還對方清白，難道這樣錯了嗎？

(中時 )