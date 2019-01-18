統整資源 勵馨籲設政院級兒少保護辦公室

2019年01月18日 15:25 中時 王思慧

為杜絕兒虐悲歌，勵馨基金會、台灣少年權益與福利促進聯盟、學者及醫師等，要求設立政院級兒少保護辦公室。勵馨基金會表示，兒少保護不僅限於社工工作，包含社政、警政、醫療、教育、司法等系統，呼籲行政院長要「接地氣」，應該要統整資源，強化兒少保護機制。

勵馨表示，2016年全台共有9452名兒童少年受虐，受虐致死19人；2017年共有4135名兒少受虐，其中27人不幸因受虐死亡。在2017年總統府的司法改革國事會議中，曾大聲疾呼要建構完善的兒少保護機制，可惜決議至今多未落實。

台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華指出，政府應有國家級全面性長期性兒童保護計畫，行政院要設置專責人力及強化兒少保護預算，呼籲蘇貞昌在兒少保護要接地氣，行政院底下應設置「兒少保護辦公室」，統整國家資源。

台大兒少保護醫療中心主任呂立指出，現在台灣已少子化，但孩子卻在受虐的情況下過世，現在受虐兒的人數不斷上升，更不用說社會角落看不到孩子正在哭泣。就算受虐兒送醫，但「就像花瓶摔碎，很難拼回」，都是孩子一輩子的傷痛。

交通大學科技法律學院特聘教授林志潔認為，兒少保護是需要跨部會管理，要成立通案辦公室，管理權要拉高到行政院或總統府管理。前一陣子台鐵普悠瑪事件，大家都知道不能只責難司機，而是要改革體制；同樣的概念應放到兒少保護裡，政府應從頭改革組織，才能從前端杜絕兒童受虐。

勵馨認為，政府也要建立「兒童死亡檢視機制」，在台灣兒童死亡要做死因調查，需要法定代理人同意，法定代理人一旦不同意，法務部無法對死亡兒少進行死因調查，當沒辦法證明兒童死因時，政府及相關單位就無法依據相關法條與行動來保護兒童權益。

(中時 )