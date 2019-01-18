冬季草莓安心吃　2件事最重要

冬季草莓安心吃，2件事最重要。(圖／康健雜誌)

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鮮紅欲滴的草莓對身體極為有益。它含有花青素等抗氧化物及果膠，能防止動脈硬化及神經功能的減退。草莓中的多酚類也可抑制體內發炎反應。不過草莓的農藥問題卻常令人不安。

如何清洗才能安心吃草莓？關於草莓的農藥問題，現在的作法又是如何？

草莓香氣濃郁、果肉多汁，常引來紅蜘蛛和薊馬等蟲害，而濕潤的果實也好發灰黴病、炭疽病和果腐病。為使草莓順利結果，噴灑殺蟲藥劑與殺菌劑是果農長久以來的做法。

不過苗栗縣大湖地區農會推廣組股長林鴻鑑強調，依照現行的規定，草莓要在噴灑完農藥之後的6到7天方能開始採收。重要的是，從縣政府、農糧署乃至於農會都已不定時、不定點進行採樣，檢查是否有化學農藥殘留超標的情況。因此現在的草莓只要使用清水沖洗，就足以有效清潔，他說。

至於要如何用水清洗草莓？

具有毒理學背景、主婦聯盟基金會成員陳修玲說，由於草莓是極為脆弱的水果，需要使用「溫柔的水」沖洗，以細小的水流沖洗草莓，就是最適當的清潔方式。她提醒清洗時要避免用強力流水直沖，如此可能使草莓受損。

大湖地區農會休閒旅遊部辦事員吳麗新補充說，用流動的水沖洗草莓時，不需要去蒂，這樣可以防止灰塵、雜質進入果肉，以免果實進一步受到汙染。沖洗的時間控制在5分鐘即可。

此外，林鴻鑑表示，為了減低草莓的農藥問題，大湖地區農會已教導農民捨棄過去大量噴灑化學農藥的種植方式，改以非農藥的制菌、驅蟲法取代。根據農業試驗所的文獻，這些非農藥類的做法包括在草莓上施用葵花油、植物油混方、石灰硫磺合劑，或亞磷酸氫氧化鉀合劑。

除了推廣不使用農藥的栽種法，農會也開始在草莓上使用微酸性的次氯酸溶液。林鴻鑑說，次氯酸有殺菌的效果，能預防草莓遭受黴菌侵害，噴灑之後也容易揮發，對人體沒有影響。另外，草莓噴灑過殺蟲劑之後，立即使用次氯酸，也有助於分解殘留的化學藥劑。

隨著種植技術不斷改良，草莓的農藥問題已被重視。只要使用流水溫和沖洗清潔，就能放心在草莓的甜美陪伴下度過嚴冬。

※編按：此文為2015年發表，文中人、事、物背景或已有調整、變動，造成不便還請見諒。

(中時電子報)

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文章來源：※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

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