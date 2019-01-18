澳網》打不贏莎娃！衛冕者沃妹爆冷出局

2019年01月18日 15:36 中時電子報 盧品青

去年澳網女單冠軍沃茲妮亞奇戰敗。（美聯社）

澳網女單第30種子莎拉波娃(Maria Sharapova)爆冷擊敗了衛冕者(第3種子)沃茲妮亞奇(Caroline Wozniacki)，晉級16強。這場打得相當激烈，莎娃的雙發失誤老毛病未改，但是沃妹自己的發球更爛，莎娃最後以6-4、4-6、6-3三盤摘下勝利。

這是莎娃近年第3次打敗世界前5的女將，她賽後表示：「這是很高的競技等級，我賽前就知道這是場硬仗。我去年沒什麼比賽，但我對此做足了準備。」沃妹的失敗也說明女網大滿貫的無常，她發球局打得一團亂，全場被莎娃逼出12個破發點(莎娃拿下5個)，而莎娃只被沃妹打出5次破發而已。

沃妹是很討厭莎娃的，特別是莎娃爆發禁賽風波之後，沃妹數次質疑WTA(女子職網)偏袒莎娃，而且莎娃曾嘲笑沃妹的好友小威廉絲(Serena Williams)，不能原諒。好不容易等到親手教訓莎娃的機會，沃妹偏偏又打不贏，兩人上次交手是在2015年馬德里大師賽，莎娃當時仍以三盤獲勝，真是氣死人。

(中時電子報)