春節9天連假 高公局：雪隧將現恐怖塞車潮

2019年01月18日 15:33 工商 彭媁琳

今年春節有9天連假，交通部指出，受限於國5雪山隧道容量限制，預估2月5日(初一)南下6-16時、2月6日(初二)與7日(初三)7-15時南港系統至坪林路段，將出現嚴重壅塞，行車時間將比平常增加3~5倍。

另外，2月7日(初三)至9日(初五)北上12-23時頭城至坪林、2月10日(初六)北上12-18時頭城至坪林路段，亦將出現嚴重壅塞，行車時間將比平常增加5~7倍。

高公局表示，為疏導國5交通需求，尖峰時段已實施高乘載管制，惟高乘載管制前後時段，仍有大量非高乘載車輛之交通需求，尤其北上方向易壅塞至深夜。經分析國5及台9線於連續假期旅行時間，於下午尖峰時段(13-17時)宜蘭往臺北行駛台9線至坪林接國5的旅行時間比行駛國5經雪山隧道的旅行時間節省30～70分鐘，用路人可利用高速公路1968App查詢替代道路行車資訊，參考選擇行駛路線，以避開國5塞車路段。

另頭城交流道自107年10月起新增宜4南下出口及北上入口匝道，相較於原有台9線北上入口匝道，宜4北上入口匝道較不易出現排隊情形且較為直捷，約可節省10~20分鐘，建議行駛頭城交流道北上用路人可多加利用。

國5主線南下石碇至彭山隧道路段設有大客車專用道，北上宜蘭至頭城路肩開放通行大客車，石碇南下及宜蘭地區北上各入口大客車均不受匝道儀控管制，透過這些優勢，搭乘客運走國5比自行開車單程可節省半小時以上，請往來北宜的用路人多搭乘公共運輸，不僅省時又可避免塞在車陣中。

(工商 )