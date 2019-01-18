逼真演練！鴛鴦大盜槍劫就逮 女向同伴柔情勸降

2019年01月18日 15:39 中時 謝瓊雲

男歹徒迅速潛入搶走現金。（謝瓊雲翻攝）

男歹徒挾持人質準備逃離現場。（謝瓊雲翻攝）

警方獲報到場攻堅，迅速逮捕女嫌後勸降男嫌。（謝瓊雲翻攝）

年關近防範宵小與搶劫，員林警分局上午舉行防搶演練，過程逼真。兩名鴛鴦大盜持槍搶匪火速被緝捕到案。（謝瓊雲翻攝）

年關將近，金融機構、民眾加護現金金流往來更頻繁，易引發宵小、不肖歹徒覬覦，為確保民眾存提款安全、有效提升金融機構行員緊急應變能力，各縣市警察機關防搶演練密集進行，員林警分局18日上午在員林是第一商業銀行員林分行舉辦演練，員警扮演毒鴛鴦亡命天涯搶銀行的逼真場面，讓不少民眾誤信為真。

一對鴛鴦大盜結夥闖入銀行內行搶行竊，警方獲報到場後迅速制伏女性嫌犯，逮捕後帶至銀行內向男性歹徒喊話，最後終於歹徒卸下心防、棄械投降，迅速將持械搶匪緝捕到案。

員林分局指出，為求模擬演練逼真，特別加入女警扮演搶匪，讓民眾及行員警惕，不論性別都有可能成為搶匪；演練包含金融機構行員面對歹徒行搶時之處置及警察接獲報案後指揮、調度警力實施攔截圍捕等過程，過程環節緊湊，動作逼真，宛如真實情境上演。

員林分局表示，今年節日安全維護工作包含：治安平穩、交通順暢、民眾安心等三大主軸，並提供護鈔等為民服務工作；希望藉由防搶演練，提升金融機構業者自我安全防衛與行員緊急應變能力，提高執勤員警警覺性、機動性，發揮立即偵破刑案能力，展現警方維護治安的決心。

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(中時 )