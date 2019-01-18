這件事讓柯P狐狸尾巴露出來？網崩潰：早說嘛！

2019年01月18日 15:38 中時電子報 王子瑄

台北市長柯文哲挾高人氣連任，未來動向也成焦點。16日上「館長」陳之漢直播，不排除參選2020總統，更首度鬆口正思考組黨﹔今受訪進一步指出「想組的政黨不是一般的政黨」。讓以「白色力量」自許的柯受質疑，有網友就大失所望表示：「早說嘛！原來你也一個樣！」

柯文哲被視為2020角逐總統寶座大黑馬，不只受年輕族群追捧，所引起的「白色力量」旋風更是不容小覷。前天上「館長」直播時，對於是否參選2020總統？回應：「我意願很低，我要想想看。」至於會不會組政黨？則首度鬆口，表示：「我正在想。」今又強調，自己「想組的政黨不是一般的政黨。」

關於柯文哲組黨議題，引發熱議。柯今則進一步表示確實在想此事，並進一步解釋，在網路時代，考慮組的政黨，也不是一般的政黨。也說道，思考是人類的特色，「能否超越藍綠」，也是他思考的問題之一。除了統獨意識型態，自己實在是看不出來國民黨及民進黨有什麼不一樣？

對此，網路反應熱烈。有網友直言：「早說嘛！原來你也一個樣！」也有網友頗不領情，留言：「我也看不出柯P跟政客有什麼不一樣」、「想要政黨好處不想要政黨包袱，天底下沒這麼好的事情啦」、「放屁！心裏明明哈的半死，現在就在操作網紅直播了，還每天裝傻說還在想，大巨蛋、社子島、青年住宅、美河市，樣樣無作為，那副傻樣只能騙騙無腦跟風者！」

(中時電子報)