金大與漳州天福集團締約兩岸交流 再寫新頁

2019年01月18日 16:37 中時 李金生

金大校長陳建民（中）參觀漳州天福集團，期待展開雙方的合作交流。（金大提供）

國立金門大學與大陸漳州天福集團簽約，建立包括研究計畫、人才培育、設置測試實驗室、專業人才互訪等面向在內的合作平台，為兩岸產學交流再寫下新的一頁。

金大校長陳建民日前率同主管跨海訪問漳州天福集團，就雙方未來共同推動實務訓練與建立產業鏈結，簽約攜手培訓專業人才，讓兩岸產學交流合作，在新的一年跨出第一步。

陳建民表示，金大現有17個學系，各學系均努力提升學生學習與職場競爭力，此次與天福集團建立合作關係，可就各學系專長如食品、管理、行銷、觀光等尋找合作面向和各自發揮利基。

天福集團以茶葉事業起家，並延伸到食品、觀光、服務等產業面向，金大也評估在學術、專業的對接上，因此也有很多的可能性。。

天福集團李瑞河主席表示，天福在大陸發展至今已25年，目前事業體包括茶葉連鎖店、茶葉及茶食品工廠、茶博物院、學校和高速公路休息站等，並在美國、日本、韓國、泰國、新加坡都設有分店，未來在大陸市場規畫由目前的1000間店擴展至5000間店的規模。

李瑞河稱讚金大辦學績效良好，預期天福與金大的合作，應是「強強結合」，盼望未來雙方可擴大各項實質交流，在教學、研究、創新方面獲致合作成果，攜手共創雙贏。

(中時 )