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華晨出售合資公司25％股權給BMW
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2019年01月18日 15:53
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楊日興
新浪財經報導，華晨汽車股東特別大會批准出售華晨寶馬25％的股權給BMW。
(工商 )
一處失信將處處受限 陸加大對春…
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