中市中央妝點分隔島小花海 花團錦簇迎新春

喜氣洋洋迎新春！台中市府打造中央分隔島小花海。（盧金足翻攝）

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台中市府進行綠美化作業，為即將到來的春天景色，增添色彩變化。（盧金足翻攝）

迎接農曆春節，台中市政府建設局將台灣大道、五權路、崇德路、中清路、豐原大道一至八段等數10條重要道路，及全市約30處亮點公園，在中央分隔島及公園內分別栽植一串紅、多色海棠、牽牛花等季節性花草，增添道路景觀與年節歡慶氣息，也讓很多行經的人車驚艷。

建設局長陳大田指出，為迎接台中花博，市府於去年在花博展區周邊規畫10處具在地特色的小花海，頗獲好評。

今年為增添年節氛圍，特別規畫台灣大道、五權路、崇德路、中清路、雙十路、東光路、建成路、市政路、環中路一段、太原路、雅潭路、豐原大道一至八段、后科路三段、沙田路、德芳南路等數10條重要道路，進行中央分隔島綠美化作業，為即將到來的春天景色，增添色彩變化。

建設局也派員檢視各道路分隔島的缺株狀況，先予以補植；並協請交通部公路總局第二區養護工程處針對轄管道路的中央分隔島進行美化點綴，以提升全市整體的道路景觀。

陳大田說，除了重要聯外道路中央分隔島之外，市府同時在台中市區公園內挑選約30處區域及亮點型公園，分別種植一串紅、多色海棠、牽牛花等多色季節性草花，希望讓市民感受到喜氣洋洋迎新年的歡慶氛圍。

此外，工程施工位置皆位於主要交通幹道上，平常的交通流量極大，為降低施工期間對交通的影響，要求施工廠商在工期內確實維護用路人行車安全，陳大田也呼籲行經各施工路段的民眾配合交通指示，小心行駛，迎接喜氣洋洋的春節假期。

(中時 )

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