莎莎偷偷結婚生子？《馴龍高手3》聲導這樣說...

2019年01月18日 15:43 中時 潘鈺楨

陳漢典（前）和莎莎體驗綠幕活動。（UIP提供）

夢工廠動畫電影《馴龍高手》2010年開出票房佳績，時隔9年迎來最終章《馴龍高手3》，電影公司在統一時代百貨1樓戶外穿廊打造限定的「綠幕體驗屋」，邀來角色「小嗝嗝」、「亞絲翠」中文配音藝人陳漢典和莎莎站台。莎莎說，距替《馴龍高手2》配音時隔4年，這次聲音導演一聽到她聲音就問她「是不是偷結婚、偷生子」？讚她聲音有感情許多，很多困難、以為她做不到的地方都輕而易舉辦到，讓她聽了不禁心裡暗爽。

陳漢典聽了大驚：「聲音導演跟我也講一模一樣的？問我是不是有感情創傷？還是去結婚生子？」認為自首集配音到現在，他歷經主持節目、演戲、出唱片，這些過程對配音都多少有幫助，也讓這次的配音速度加快許多。對於這次最後一次替「小嗝嗝」配音，他感動有種看小嗝嗝長大成人的感覺，片中小嗝嗝與亞絲翠是互相力挺的好友，現實生活中？陳漢典透露他與莎莎每個禮拜都見面，他說：「因為工作，次數甚至比家人多，是那種互相傷害但也互相依賴的好朋友。」兩人是否曾經心動？他秒回：「這就有點噁心了！」

電影首集距今已9年，對於最近網路上很流行的「10年挑戰」活動，在社群網站上貼出自己10年前與現在照片，莎莎說自己光看到5年前照片就「肥得跟豬一樣」，根本不敢再看10年前的。陳漢典則說自己臉書粉絲少，等等活動結束馬上貼，希望「大家救救陳漢典」，吸引多一點粉絲。電影30日在台上映。

為了讓台灣民眾真實體驗翱翔之旅打造的「真實4D綠幕體驗」，不止有好拍好玩的龍國秘境拍照區，還可以透過綠幕體驗成為馴龍高手，和沒牙一起翱翔天際，感受龍國秘境的魅力。完成體驗後，將收到一段自己身歷其境的短影片，立即公開上傳FB或IG並Hashtag＃馴龍高手3，分享給更多親朋好友，就有機會獲得大人小孩都愛的《馴龍高手3》電影周邊小禮物。

活動詳細訊息：

活動名稱：《馴龍高手3》真實4D綠幕體驗

活動時間：2019年1月19日至2月10日

活動地點：台北市信義區興雅路與統一時代百貨中間戶外穿廊

綠幕體驗開放日期和時間：

1月19、20、26、27日（14：00-19：00）2月1、2、3、6、7、8、9、10日（14：00-19：00）

(中時 )