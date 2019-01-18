「台電走出去節電作伙來」節電攻略 帶領大用戶節電 共拼經濟

▲台電南投區處長黃美蓮(前排中)帶領服務團隊及專業陣容，強力宣導「台電走出去節電作伙來」節電攻略，並籲請大用戶節電節費拼經濟。（楊樹煌攝）

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▲南投區處長黃美蓮(左3)率隊拜訪台灣銅箔公司，讓大用戶了解如何運用改變製程或調整尖離峰用電時段方式節省電費。（楊樹煌攝）

台電南投區處為協助用電大戶節電拼經濟，今18日由處長黃美蓮率隊前往南崗工業區，針對用電大戶進行「台電走出去節電作伙來」的節電攻略宣導，塑造專業服務形象，打造優質服務團隊專業陣容，讓節電服務專員走出去，發揮電力專業，鼓勵大用戶作伙來節電。

台電南投區處的節電攻略也訪效韓流的Fu，今上午別由處長黃美蓮率服務團隊，前往南崗工業區的台灣銅箔公司拜訪，因該公司為南投區處契約容量最高的「大用戶」，107年電費佔比約4.5％。

黃處長除對該公司每年持續推動節電1％深表謝意，並建議可調整流程或尖離峰用電時段的省電方案，另也可選用需量反應負載管理措施來配合減少用電，以達到節電及節費的雙重效益。

南投區處的業務副處長連麗惠，今天也率隊前往竹山工業區富成金屬公司拜訪，該公司是去年唯一選用需量競價可靠型措施的大用戶，今108年度將繼續選用該項措施。

連副處長除表達感謝，並期許節電服務團隊發揮專業，協助大用戶診斷出節電潛力，形成一股節電節費拼經濟潮流，更期盼大用戶可踴躍參加需量反應負載管理措施，共同為節能減碳愛地球善盡一份心力。

富成金屬公司副理邱繼業說，去年7至12月選用需量競價可靠型措施，經台電通知配合執行10次，每次2小時，累計扣減達3萬多元的電費支出，其中以9月僅通知配合1次2小時，亦獲得1萬多元的扣減電費，節省電費支出約為15.1％，對營運成本減少電費支出具有正面效益。

台電南投區處表示，如大用戶有節電需求，可逕洽該處節電服務窗口林弘家專員，049-2350101轉2413，可提供諮詢服務及安排訪視，歡迎多加利用。

(中時 )

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