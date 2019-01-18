放寒假了！彰縣警少年隊聯合校外會教官反毒宣導

寒假19日展開，彰化縣警察局少年隊近日已經展開校外聯巡工作，志工媽媽們加入柔性勸說關懷，成為隊伍中的亮點。（謝瓊雲翻攝）

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志工媽媽們跟著警察、教官，深入超商、球場和網咖遊樂場等場所，關懷青少年並進行預防犯罪宣導。（謝瓊雲翻攝）
志工媽媽們跟著警察、教官，深入超商、球場和網咖遊樂場等場所，關懷青少年並進行預防犯罪宣導，提醒青少年切勿不慎接觸毒品。（謝瓊雲翻攝）
志工媽媽們跟著警察、教官，深入超商、球場和網咖遊樂場等場所，關懷青少年並進行預防犯罪宣導，提醒青少年免於誤觸法網。（謝瓊雲翻攝）

放寒假囉！彰化縣警察局少年警察隊，結合各分局員警、與彰化縣校外會軍訓教官、教師等，展開校外宣導，分組前往各轄區的超商、球場、網咖遊樂場所等青少年聚集場所進行反毒反飆車聯巡活動，志工媽媽們成為亮點，柔性勸說的力量也比陽剛味十足的警察、教官聯巡更能讓學子接受。

「阿姨跟你說，在這裡打電動不好啦，燈光昏暗，又不時有菸味，對身體健康不好啦…」、「假如有人要招待咖啡包免費請你喝，要很小心注意喔！這可能是摻雜毒品的毒咖啡，千萬不可以喝，還要趕快找派出所警察叔叔求助喔……」警察志工媽媽們關心提醒的口吻，就像是關心自家孩子一樣，讓人感到多了點溫馨、柔性關懷的力量。

縣警局指出，每年寒、暑假期間，都會與校外會共同執行校外聯巡工作，今年寒假預計在全縣8個分局轄區舉辦14場，藉實際走訪了解該場所是否有妨害青少年身心健康的危險因子存在，同時向場內青少年學子宣傳預防犯罪觀念，避免青少年學生不慎誤觸法網。

彰化縣警察局長林順家說，青少年不慎染毒，不僅戕害身心健康，更毒害家庭、社會。校園防毒是警方校安重點工作，學期間與校方每月定期聯繫，寒暑假則與校外會共同合作，機動調整執行方式，讓校園防毒工作沒有假期、空窗期。

(中時 )

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