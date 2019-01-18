迪士尼可能替代方案？韓國瑜不排除引進F1賽車！

2019年01月18日 16:05 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

高雄市長韓國瑜選前曾提及要讓迪士尼樂園落腳高雄，並直到最近都還在接洽，而韓國瑜為觀光客，他今天再拋出新議題，坦承有蓋賽車場預案，觀光局長潘恒旭說不排除引進F1，韓國瑜：「第一優先當然是品牌最強的迪士尼，後面還有一些我在接觸，目前不方便講，因為現在有些商業問題，包括一些賽車」。

根據FIA 的賽道執照分級，可分七個等級，Grade 1 => 最高可至Formula-1等級，並且可以舉辦下列所有賽車車種的比賽。1ab：所有Group級與Formula級。1a：原型跑車(Sports Prototype)以外的Group級與Formula級。1b：F1以外Group級與Formula級。2：F1與原型跑車(Sports Prototype)以外，FIA承認之車輛。3：F1、F3000(F3)、原型跑車(Sports Prototype)、跑車(Group B)、IMSA、GT、Trans-AM以外，FIA承認之車輛。

4：除第三項，Indy、Can-Am以外，FIA承認之車輛。5：F3、FModel、FSuperV、Fs Prototype以外，2000c.c.以下之單雙座Formula車、房車(Group A)、量產車(Group N)、FIA承認地域性之分類車，跑道長度以中央線為測定標準。F1跑道長3.5Km以上，原型跑車2小時45分內3.5Km以上，6小時內3.7Km以上，12小時內4.7Km以上。

另外，F3000跑道要3.2Km以上，跑道寬度必須9~15m。(15m以上，路面加漆白邊線)，競賽車輛速度200~250Km/h，跑道寬度10~15m。速度250~300Km/h，跑道寬度11~15m。速度300Km/h以上，跑道寬度12~15m。

目前可得知的是，F1一條賽道成本就要50億、還要加上權利金，及占地不小的場地，恐怕會讓高雄市財政負擔變大。F1賽車投資額龐大，可說是最燒錢的運動，不過帶來的觀光效益也相當很可觀，現在東亞地區只有日本、中國大陸上海、新加坡，以及去年底才剛加入的越南河內，只有四個站。

高雄市觀光局長潘恆旭透露：「有集團找我們談，現在都還在細節洽談跟評估方式，那當然其中也有不排除引進F1賽車的」。

中華賽車競速競技協會理事長陳建宏：「柏油地已經都鋪好了，那個本來我就可以辦飄移賽，高雄煉油廠的話，本身裡面道路都有了，就有點像電影裡面那種賽車追逐賽的那種，就已經可以辦了」。

(中時電子報)