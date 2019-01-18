加國眾議員拜會 中市府盼促進經貿文化交流

2019年01月18日 15:59 中時 盧金足

加拿大眾議員拜會台中市府，雙方盼促進經貿文化交流。（盧金足攝）

加拿大眾議員博爾沙團長率領眾議員來台訪問，18日拜會台中市政府，由副市長令狐榮達代表市長盧秀燕表示歡迎。令狐榮達感謝加國宣布台灣人民入境免簽優惠待遇，並簽訂多項雙邊經貿協定，他曾派駐加拿大渥太華，也拜會超過百位加國國會議員，盼雙方未來展開更密切的經貿、文化交流。

加拿大眾議員博爾沙、派凱利、麥考利及林斯基等人，1月14日至20日來台訪問，期間拜會立法院、經濟部、陸委會及「加拿大駐臺北貿易辦事處」等單位。台中市為台灣中部重要核心城市，眾議員博爾沙特別率團來訪市府，參訪台中國家歌劇院、花博后里森林園區等景點。

令狐榮達說，他2014年派駐加拿大渥太華，雖然僅有30個月，但期間拜會眾議院不下數百次，會晤超過100位國會議員，盼促進台灣與加拿大的友誼。

同時他也為洽簽台灣與加拿大的「投資促進暨保障協議」（FIPA）積極奔走，並爭取加拿大支持台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，因此也跑遍多倫多、溫哥華等多座首要都市，舉行研討會，促進兩國經貿、文化、觀光等各方面交流。

台灣與加拿大的關係非常密切，也非常重要，兩國都是民主國家，且簽訂多項雙邊經貿協定，加拿大也已於2010年宣布國人享有入境加拿大免簽待遇，這是很多人的功勞，也對此表示衷心感謝。

博爾沙說，加拿大與台灣具有多項貿易夥伴關係，雙方就經濟、貿易等議題進行頻繁交流，未來更希望進一步針對人工智能、環境保護、礦物燃料及原油等方面互換意見。

台灣移民加拿大人數眾多，博爾沙希望藉此帶動兩國文化、經濟交流，有助於強化雙邊關係；日本正主導完成「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)簽署，並將主導擴大參加國、開放第二波會員國加入協商。

(中時 )