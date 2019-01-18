傳遞日式美味精髓～Ukai鐵板燒「農曆春節年菜套餐」限期上市

前菜「花蟹晶凍佐魚子醬」凝聚大海美好滋味。（圖片提供／晶英國際行館）

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「清蒸紅石斑佐白蘆筍」呼應新春年年有餘，為消費者求得好彩頭。（圖片提供／晶英國際行館）
「香煎波士頓龍蝦佐黑松露」可同時品嘗海陸珍饈，令饕客大呼過癮。（圖片提供／晶英國際行館）
新年新氣象，Ukai鐵板燒全新「農曆春節年菜套餐」2月4日上市。（圖片提供／晶英國際行館）

新春將至，以美食慰勞飢腸轆轆味蕾，開啟嶄新一年。晶英國際行館Ukai-TeiKaohsiung由行政總主廚渡邊敦司領軍，推出新年限定版「農曆春節年菜套餐」，2月4日至11日現場供應，為饕客帶來全新味覺饗宴。

Ukai鐵板燒全新「農曆春節年菜套餐」，嚴選特色海陸珍饈入饌，晚間套餐7道餐點，包括花蟹晶凍佐魚子醬、清蒸紅石斑佐白蘆筍、鮑魚蒸蛋、香煎波士頓龍蝦佐黑松露、日本和牛（臀肉、沙朗、菲力）3選1、青森白六瓣蒜炒新瀉越光米，最後以手工甜點收尾，為餐期畫上完美句點。

前菜「花蟹晶凍佐魚子醬」做工繁複，以花蟹熬製高湯晶凍為基底，綴以新鮮花蟹肉與千島湖魚子醬，輕舀一勺，滿滿大海精華在口中爆發，刺激味蕾深層記憶，為呈現魚子醬獨特風味，主廚選用當令海產搭襯，創造多層次口感。美食與美酒搭配，可謂天作之合，淺嚐花蟹晶凍佐魚子醬，佐以獺祭氣泡酒品嘗，淡麗芬芳酒體和花蟹濃郁風味相得益彰。

呼應華人新年年年有餘意涵，主廚特製「清蒸紅石斑佐白蘆筍」選用紅鰷石斑為食材，先以古法二層鹽堆疊鐵板，擺上新鮮白蘆筍外皮烘托紅鰷石斑，再以銅鍋蓋住鹽蒸，利用悶煮方式完整保留魚肉鮮嫩，搭配香草佐白蘆筍、大蛤蜊，出餐前淋上奶油蛤蜊白醬妝點，建議先品嘗原味魚肉，軟嫩滑順入口即化，再蘸佐些許白醬享用，讓人一試成主顧。

新年期間，晶英國際行館攜手金馬賓館當代藝術館合作，推出「高雄藝文走春行旅提案」；同場加映，消費者持1個月內晶英國際行館餐飲或住宿發票，可半價加價購金馬賓館當代美術館優惠門票2張。

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(中時 )

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