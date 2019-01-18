侯友宜、林右昌合體　互讚「老朋友、好厝邊」

2019年01月18日 15:59 中時 張穎齊

新北市長侯友宜（左）與基隆市長林右昌（右）互贈伴手禮。（張穎齊攝）

新北市長侯友宜（左）與基隆市長林右昌（右）握手。（張穎齊攝）

新北市長侯友宜今（18）日下午3時許抵達基隆市政府，與基隆市長林右昌相見歡，2人一見面就互道對方是「老朋友、好厝邊」，並互相贈送伴手禮，接著針對交通、產業、城市發展等議題，進行閉門的市政交流，稍後4時會出來接受媒體聯訪。

侯友宜先前與桃園市長鄭文燦握手，引發外界聯想是擔任「向綠營釋出善意的藍營先鋒手」一到基市府，就被媒體問及此問題，侯僅說「先讓我跟林市長聊一聊嘛！」

侯友宜與林右昌見面後，相互贈送伴手禮，林右昌則表示，非常高興能請到侯友宜來到基隆市政府，我跟侯是老同事與老朋友，之前侯打給我說要來基隆看我時，我說「不敢當！」，應該是我到新北市才對，但應侯長我幾歲，所以我只好「弟從兄」，在基隆見面。

林右昌提到，新北與基隆本就很緊密，該互相合作，我媽媽就是新北猴硐人，我對新北有很大的感情，那時侯在當新北市副市長時，我們就有基隆、新北的圖書借書證合作，還有天燈、馬拉松活動的合作，本來就是「好厝邊」，2市會有更多合作，對於未來充滿期待。

「我們是好朋友，誰來看誰都一樣！」侯友宜說，我當時要說找時間來看看林市長，但林卻說要來看我，不過我們都是好朋友，誰來看誰都一樣，我從板橋到基隆半小時就到，基隆跟我們新北完全是融入在一塊的。

侯友宜表示，林右昌之前擔任民進黨代理主席時，我們就談要見面，考慮林當時比較忙碌，所以現在才見，未來2市的觀光產業、經濟都要合作，甚至基隆市政府在新北金山也有土地，2市的生活共同圈非常重要，希望可以更有效解決問題，讓2個「好鄰居」更加繁榮進步。

下午3時40分，2市團隊進行閉門會談，預計20分鐘後接受媒體聯訪。

(中時 )