蔡英文總統一周內二訪台南 邀民眾加她臉書

2019年01月18日 16:03 中時 劉秀芬

總統蔡英文18日下午前往白河區福安宮媽祖廟揭匾，欣賞白河國小太鼓隊表演。（劉秀芬攝）

不到一周，總統蔡英文又訪台南，18日早上不公開行程先到後壁蓮心園啟智中心和院生共餐，與地方人士座談，下午至白河區福安宮、六甲恒安宮拜廟揭匾，還要到新營大宏里活動中心聽取鄉親心聲。

與12日下台南行程相較，總統車隊仍是沒有交管、沒有警方便衣崗等維安特勤，但18日早上蔡英文訪蓮心園並無議員陪同，抵達後院生以苦練多時的太鼓迎賓，由蓮心園董事長張田黨、國策顧問黃崑虎陪同參觀院內設施。蓮心園目前有104名院生、庇護工場有11名員工，種植的生菜深受市場歡迎，午餐也請總統品嘗生菜及院生自製蛋捲。

除了與院生共餐，台灣農權總會長張豪澤並邀請白河、後壁、東山的里長、社區理事長和青農，在蓮心園與蔡英文座談台灣農業發展瓶頸。張豪澤說，台灣農村人口老化、人力欠缺，政府應該學習日本模式成立新農人支援體系，主動提供補助金、農業技術等支援，才能讓有意從農的年輕人回到農村地方創生，才能走出台灣新農業。

下午2點蔡英文前往白河區福安宮媽祖廟揭匾，廟前廣場擠滿信徒及聞訊而來一睹總統風采民眾。蔡英文揭匾後也發表談話，她說，民進黨2018選舉選得不好，會深深檢討哪裡做的不好、不夠、不對，請大家加入她的臉書及LINE，有任何建議都可以直接跟她說。

蔡英文也呼籲民眾，現在科技時代、網路資訊傳遞很快，但訊息有真有假，造成社會混亂、對立，希望民眾都能第一時間挺身而出澄清謠言。

(中時 )