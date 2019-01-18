雙免疫療法問世 腎癌一線治療新選擇

台大醫院腫瘤醫學部醫師蔡育傑（左）及北榮泌尿科醫師黃逸修（右）。（林周義攝）

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林周義

腎癌近5年發生個案數逐年上升，年奪600人性命。民眾確診腎癌後，一般先行採取手術治療，若有復發、轉移，則接續使用第一線標靶藥物，再者才是免疫療法。然而雙免疫療法在去年獲得藥證，讓復發、轉移的患者在第一線進行自費治療，每3周施打1次，可降低約4成死亡風險。

根據國健署2016年癌症登記報告，腎癌發生率逐年上升，每年新增超過1300人，且男性患者略多於女性，比例約為2：1。腎癌的高風險族族群包括了60歲左右的民眾、洗腎、吸菸、肥胖、家族遺傳者。

66歲的退役軍人王大哥，4年前因腳痛就醫，結果卻發現是腎癌轉移。切除左腎後便不良於行，憂心之際獲得雙免疫療法的試驗機會，抱著「死馬當活馬醫」的心態嘗試。治療後癌細胞不再擴散，王大哥也重新站起來，目前只需定期追蹤，狀況穩定。

雙重免疫療法是現今治療惡性腫瘤的趨勢，北榮泌尿科醫師黃逸修解釋，其作用機轉在於讓身體免疫細胞活化，透過免疫細胞直接攻擊癌細胞。目前我國已核准用於晚期腎細胞癌與黑色素瘤治療。台大醫院腫瘤醫學部醫師蔡育傑進一步補充，雖標靶藥物相較於傳統化、放療療效更加，但反應率只有3成，且伴隨副作用大，易造成患者治療順從性低。

即便如此，「雙重免疫檢查點抑制劑」仍有治療限制。蔡育傑表示，腎癌患者中，以透明細胞癌者居多，目前不論是標靶藥物或免疫療法，對於非透明細胞癌者的研究都相當少見，尚無法確認該抑制劑能否達到相同效果。他也進一步表示，雙免疫療法的副作用包括拉肚子、皮膚癢、出疹子、內分泌系統被壓制等，副作用仍較單免疫療法少。該療法目前未獲健保給付，自費使用需花費約30萬元。

(中時 )

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