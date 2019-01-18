奏響樂典！「WHotelXRedBull」連訣譜出美食與美酒盛宴

WOOBAR全新「3Style戰前餐桌」主題菜單，即日起至1月28日限定供應。（圖片提供／台北W飯店）

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老饕最愛「3STYLECheeseBurgerBBQ培根起司堡」，厚實牛肉搭配特製BBQ醬汁享用，創造味覺驚奇感。（圖片提供／台北W飯店）
「FinalsIXCubano豬肉古巴三明治」適合重口味消費者。（圖片提供／台北W飯店）
特調飲品「DADREALBULLFROG」口感清爽無負擔。（圖片提供／台北W飯店）
傳奇DJJazzyJeff將於1月26日百人連刷現身獻技。（圖片提供／台北W飯店）

今年邁入第9屆的「RedBullMusic3Style世界DJ大賽」，21日起於台灣盛大舉行，全球24個國家DJ好手相繼抵達並入住台北W飯店，打造另類「WDJ選手村」。

台北W飯店攜手RedBull合作，WOOBAR以「EatLikeaWorldDJChampion」為發想，打造全新「3Style戰前餐桌」主題菜單，即日起到1月28日，午間12時起至晚間21時限定提供，迷幻燈光灑落酒吧，賓客大啖各式美饌與特調飲品，現場更邀請歷屆3Style世界DJ大賽冠軍，如AleqsNotal、Hedspin、FourColorZack、Shintaro、Eskei83、BYTE、Puffy及Damianito駐點演出，帶來多重感官體驗。

WOOBAR限定餐點由行政主廚JoshuaMarshall一手打造，新推出的「3Style戰前餐桌」主題菜單中以「3STYLECheeseBurgerBBQ培根起司堡」最為吸睛，延續美國傳統料理風格，豪邁選用choice等級美國牛、切達起司及煙燻培根入饌，上桌前淋上W獨家BBQ 醬提味，一口咬下，厚實牛肉飽滿多汁，搭配鹹香BBQ醬料點綴，充滿美式風情。

推薦菜色「FinalsIXCubano豬肉古巴三明治」做工繁複，外層麵包採熱壓方式烤製，保有酥脆口感，內餡豬肉以香料醃漬入味，再經爐烤燒製增加風味，最後以8小時舒肥法進小火烹煮鎖住肉汁，初嘗軟嫩肉質入口即化，尾韻帶有淡淡辛香味，多層次口感令人驚艷。針對喜愛酒精賓客，不可錯過RedBull傳奇特調「DADREALBULLFROG」，在音樂聲中盡情搖擺，享受專屬微醺之夜。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )

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