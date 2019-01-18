網路影音追劇沒人管 消基會籲政府立法管理

網路影音沒人管，消基會呼籲政府立法管理。（消基會提供）

友善列印
中時

網路追劇已成民眾打發時間、公餘休憩的日常活動，24.7％網友平均花費1至2小時追劇。消基會調查12家網路影音服務（OTT）收費平台業者，發現有4家業者無取消、退費的說明規定，但目前OTT仍無主管機關管理，恐損消費者權益。消基會呼籲政府應跨部會訂出主管機關與立法管理。

消基會表示，消費者經常透過OTT追劇，好處是可隨時收看，不受時間地點限制，已取代無線、有線電視的收看行為。根據資策會產業情報研究所，在2017年對台灣網友「上網追劇行為」調查結果，24.7％網友平均花費1至2小時追劇、22.7％花費0.5至1小時，9.9％平均追劇2至3小時，5.3％屬重度使用者，每次花費3小時。

消基會批評，業者可精算紀錄消費者觀看影片到幾分幾秒，為何在退費這部分不能按比例退費？本次消基會調查12家業者，除了有4家業者沒提供有關取消、退費的說明外，還有1家業者需簽約1年，未滿租期對租戶需收800元費用；1業者不僅沒有退費，預付型繳費者還要加計10％的違約金；有4家業者採取一旦付費即不退費。

另外，消費者使用信用卡付款，但有2家業者規定，在續訂屆期日前3或5天前須通知取消，否則自動續約。

消基會指出，OTT透過網路向用戶提供各種應用服務，型態分為線上影音平台、頻道業者、電信業者三方，主管機關卻各自分屬經濟部或國家通訊傳播委員會（NCC），相關單位應該要將跨部會的新興業務整合管理，以公權力介入，確保消費者權益。

(中時 )

雙免疫療法問世 腎癌一線治療新… 真台灣之光！植物獵人洪信介紅遍…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。