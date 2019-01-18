網路影音追劇沒人管 消基會籲政府立法管理

2019年01月18日 16:14 中時 王思慧

網路追劇已成民眾打發時間、公餘休憩的日常活動，24.7％網友平均花費1至2小時追劇。消基會調查12家網路影音服務（OTT）收費平台業者，發現有4家業者無取消、退費的說明規定，但目前OTT仍無主管機關管理，恐損消費者權益。消基會呼籲政府應跨部會訂出主管機關與立法管理。

消基會表示，消費者經常透過OTT追劇，好處是可隨時收看，不受時間地點限制，已取代無線、有線電視的收看行為。根據資策會產業情報研究所，在2017年對台灣網友「上網追劇行為」調查結果，24.7％網友平均花費1至2小時追劇、22.7％花費0.5至1小時，9.9％平均追劇2至3小時，5.3％屬重度使用者，每次花費3小時。

消基會批評，業者可精算紀錄消費者觀看影片到幾分幾秒，為何在退費這部分不能按比例退費？本次消基會調查12家業者，除了有4家業者沒提供有關取消、退費的說明外，還有1家業者需簽約1年，未滿租期對租戶需收800元費用；1業者不僅沒有退費，預付型繳費者還要加計10％的違約金；有4家業者採取一旦付費即不退費。

另外，消費者使用信用卡付款，但有2家業者規定，在續訂屆期日前3或5天前須通知取消，否則自動續約。

消基會指出，OTT透過網路向用戶提供各種應用服務，型態分為線上影音平台、頻道業者、電信業者三方，主管機關卻各自分屬經濟部或國家通訊傳播委員會（NCC），相關單位應該要將跨部會的新興業務整合管理，以公權力介入，確保消費者權益。

(中時 )