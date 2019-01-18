警政署爭取廢條例 被告不再向派出所報到

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警政署爭取廢止《調度司法警察條例》，未來被告到派出所報到的規定將為到地檢署報到。相關修法日前由政務委員羅秉成協調，據了解，法務部有正回應，未來條例若未廢止很有可能大修。目前內政部及法務部共識較大，司法院還要再研議。

《調度司法警察條例》是在1945年4月10日由國民政府公布，全文共14條，其中規範檢察官因辦理偵查執行事件，有指揮司法警察官，命令司法警察之權；檢察官、推事辦理刑事案件，於必要時，得商請所在地保安機關、警備機關協助；受檢察官、推事之指揮命令者，應即照辦，不得藉詞延擱等規定。但基於員警勤務考量，警政署希望廢止這項條例，降低員警負擔。

有關被告前往派出所報到，內政部次長陳宗彥表示，政院16日討論時，大家覺得應該要回到司法機關報到的機制，法務部有正向回應，認為應朝此方向走，部分特殊個案則能有其他規定。司法院則還要再研議。

陳宗彥說，修法的大原則，是檢警要充分合作，但不會再有檢察官較大，員警較小的高低之別，而是回歸到法制層面，畢竟《刑事訴訟法》及《法院組織法》都有明確的規範，警政署認為，《調度司法警察條例》應該要廢止。

據了解，當天會議中針對廢止司法院還有保留意見，但「大修」是共識，過年後會再舉行第二次會議進行討論，看是要修法還是廢止。未來修例廢止後，除了被告改向地檢署報到，陳宗彥說，未來像是花蓮惡檢林俊佑率警衝入幼兒園審問幼童的事件將不會再發生。

(中時 )

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