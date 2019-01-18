評蔡政府親美立場 柯文哲：就像「強盜搶銀行卻沒看到警察」

2019年01月18日 16:16 中時 張潼

台北市長柯文哲今晚8點接受電視台專訪，根據預先曝光的節目內容，柯文哲在專訪中談到美國、大陸與台灣的關係，他直指蔡英文政府的親美立場，就像一個強盜去搶銀行，法官問強盜說，難道沒看到旁邊一堆警察，強盜說我只看到錢，「這理論是對的，可是你忘記還有一個中國」；柯直言，雖不好意思批評總統，但一開始就兇巴巴，中國人是很愛面子的，要知道這個道理，一開始就讓他面子掛不住，後面就很難談了。

柯文哲還分析三方關係指出，美中對抗時，美國對台灣的要求不一樣，「我是你老大，我現在跟對面（指大陸）吵架，台灣至少需要表態」；主持人追問，如果美國要台灣拿著扁鑽往前衝？柯笑說，現在我們還要自己花錢買那支扁鑽。

媒體今下午先問柯文哲，為什麼做這番比喻，是否覺得目前蔡政府過於親美？柯文哲僅說，反正就是在兩邊當中怎麼求一個平衡，應該兩邊都要看一下；是否覺得台灣現在對美中的關係是不平衡的？柯說，永遠不會平衡，因為永遠在動態中找一個平衡點，環境一直在變。

媒體追問，蔡政府親美、國民黨親中，那柯自己認為應該如何舒緩三方的空間？柯文哲說，這就是個蠻難的題目，慢慢想到底怎麼處理、怎麼突圍。

至於「買扁鑽還要自費」的說法，柯文哲也說，軍購的問題也要思考一下，目前採購和維護的費用1：3，也就是如果花4000億買飛機，維護費用需要1.2兆。

由於柯文哲3月就要訪美，這套理論屆時能否過關？柯大笑說，不會過關啊，但要不要修正，「大家談談看嘛」，國防真的很花錢，不花又不行，怎麼花最適當，是很專業的題目。

(中時 )