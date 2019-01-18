李佳芬端「韓氏」年菜關懷植物人 盼兒女懂得付出

2019年01月18日 16:30 中時 周麗蘭

志工媽媽品嘗李佳芬（右）做的韓氏獅子頭，稱讚香又好吃。（周麗蘭攝）

李佳芬到點點的床前慰問，點點的頭一直動。（周麗蘭攝）

李佳芬（右）向創世人員致意。（周麗蘭攝）

李佳芬協助創世人員行銷年節禮盒。（周麗蘭攝）

高雄市長夫人李佳芬受創世斗六院之邀，18日示範「韓氏」獅子頭年菜，並幫忙促銷年節禮盒；李佳芬表示，照顧植物人很不容易，三個小孩出生滿月時，她都捐一筆款項給創世，希望孩子從小感受懂得付出。

李佳芬是雲林人，目前高雄、雲林兩地跑，創世斗六院日前邀請她一起示範做年菜關懷植物人，李佳芬17日下午才下高雄，18日早上又專程從高雄趕回。

李佳芬示範的是婆婆傳授的韓氏獅子頭，又圓又大，韓國瑜和3個小孩都愛吃。她說，婆婆會加一點糯米讚獅子頭，口感比較綿密；她的另一種做法是加入荸薺，小孩年幼時她還會混拌紅蘿蔔，孩子較不會挑食。

在工作人員引導下，李佳芬探望了17歲「點點」，她1歲半因吃藥失誤成為植物人，在家人照顧16年後，去年才離開北港來到創世斗六院。

院長張曉蓉表示，過年植物人最需要的不是紅包，是紅包裡的祝福。李佳芬寫了卡片祝福42床植物人與他們的家人，也在院內的神奇黑板寫下她對工作人員的感激與敬意。

李佳芬說，創世讓她特別心疼，她看過長期照顧臥床病患的家屬罹患憂鬱症，而植物人無法像小孩子很可愛，也不像老人家很慈祥可以互動，但是他們有知覺；她對所有的工作人員由衷感佩，願意幫植物人付出這麼多心力，而且照顧的不是自己的親人。

李佳芬表示，前一晚跟先生韓國瑜說她要回斗六參加創世的活動，丈夫也相當贊同，兩人都認為應該讓社會有一個基本的防護網，網住需要大眾關注的人的生活，她的三個小孩出生滿月時，她也都曾捐一筆錢給創世，期盼孩子從小潛移默化，懂得付出，多多關心周遭比較弱勢的家庭。

創世斗六院推出3款年節禮盒，分別是300元的茶香咖啡酥禮盒、500元的肉乾禮盒、800元的花生醬與堅果禮盒，李佳芬認購20盒800元禮盒。訂購電話是（05）5377855。

(中時 )