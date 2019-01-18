花蓮四維高中歲末圍爐感恩餐會 清寒失親學子備感溫馨

2019年01月18日 16:31 中時 范振和

花蓮縣長徐榛蔚（中）由四維高中董事長黃英吉（右）、夫人賴馨齡（左）陪同參加圍爐感恩會。（范振和攝）

花蓮縣長徐榛蔚（右）一一致贈同桌學子愛心雞腿。（范振和攝）

花蓮四維高中歲末圍爐感恩會，學生們一邊用餐一邊觀賞表演節目。（范振和攝）

花蓮縣長徐榛蔚期勉弱勢學生要自己寫出最勵志的奮鬥故事。（范振和攝）

花蓮四維高中18日中午辦理「圍爐感恩會」，董事長黃英吉、夫人賴馨齡、校長蔡忠和與全體教職員，陪伴父母雙亡、單親、清寒學子，提前圍爐吃團圓飯，縣長徐榛蔚到場致贈318件禦寒外套，更為11位共坐主桌的同學送上愛心雞腿，場面溫馨。

四維高中是全台唯一每年都為父母雙亡及單親學子舉辦歲末圍爐的學校，徐榛蔚相當感動，全程參與，肯定黃英吉的用心，以及師長的耐心付出。

她希望孩子們腳踏實地、不斷精進，並以「掉在地上的一塊錢」為例，說明積少成多的道理，點滴積累出幸福，期勉失親及弱勢家庭出身的孩子「做就對了」，不要小看自己，要為自己寫出最勵志的奮鬥故事。

圍爐餐會為營造年節歡樂熱鬧氣氛，學校國術社以祥獅獻瑞表演揭開序幕，接著，頒發古佳玟等12位品學兼優、事親至孝的學生陳黃粧女士獎學金；校方也頒發「紅色壓歲迎新年」，父母雙亡學生每人1千元，單親清寒學生每人300元，以及禦寒暖衣；另，來賓們也為四維學子點心燈祈福，象徵燈燈相續、智慧增長。

為了讓這群學生能夠吃個熱騰騰的團圓飯，總務主任徐麗玲、觀光餐旅學程主任江東容帶領師生，安排了精采上菜秀，且整場餐桌布置、打菜、上菜等，均由穿著標準餐旅制服的觀光餐旅學程學生們負責。校方也用心安排師生合唱、原民舞等表演節目，炒熱現場氣氛。

董事長黃英吉指出，他篤信佛法，深受皈依師父星雲大師的影響，經常期勉教職員要將四維當做道場，以慈悲心歡喜付出、善待有緣學子，這次為上百名愛徒舉辦圍爐，希望愛徒能遠離悲情、奮發向上。

除了徐榛蔚外，縣議員魏嘉彥、林源富、中區辦公室主任賴錦昌、民進黨評召郭應義、花蓮縣公教人員退休協會理事長陳子渭、市民代表韓林梅、佛光山月光寺妙勳法師、佛光山月光寺督導長戴慶華、日盛不動產董事長吳吉成夫婦等多人，都到場為學子們打氣。

(中時 )