新竹首創公寓酒店「安捷國際酒店」盛大開幕試營運住房已達7成

2019年01月18日 16:45 中時 陳育賢

AJHOTEL─新竹安捷國際酒店18日正式盛大開幕。（陳育賢攝）

AJHOTEL─新竹安捷國際酒店18日正式盛大開幕。（陳育賢翻攝）

安捷酒店共有135間客房，客房共有9種房型。（陳育賢翻攝）

主打公寓式酒店吸引商務人士及假日親子遊客的「AJHOTEL」新竹安捷國際酒店18日正式盛大開幕，安捷以設有廚房、洗衣機的公寓套房吸引商務人士、以及住帳篷送客房等造成網紅時尚風潮，加上暖冬旅遊方案加持，試營運期間住房率已達7成，今天開幕後也正式宣告搶攻大新竹住宿市場。

位在新竹高鐵站旁、擁有絕佳交通之利的「AJHOTEL安捷國際酒店」，2018年試營運時，即以潛水艇般獨特的造型，吸引旅客目光，更造成網紅時尚風潮。

位在暐順經貿大樓14樓至18樓的安捷酒店共有135間客房，客房共有9種房型，標準房自9坪起跳，公寓套房有20坪與28坪的舒適空間。除了鄰近高鐵百米，交通便捷、地段絕佳外，國際領航會議中心設有3個會議室，商務功能十足，目前已是高鐵站旁最熱門的教育訓練、研討會、演講、股東會等熱門場地。

新竹安捷國際酒店董事長陳品★表示，AJHOTEL定位為竹北市內飯店首選，平日以商務旅客為主要族群，假日則以親子家庭遊客為主，客房設施全力滿足商旅需求，均配有沙發、熨斗與燙衣板、免費無線網路、50吋電視、免治馬桶，浴室暖風機，行政樓層客房同時還贈有飲料券，可以在酒吧免費飲用調酒，希望旅客能就像在家般的身心安頓。

他指出，AJHOTEL是安捷酒店管理集團自台北進軍新竹的全新品牌酒店，安捷國際公寓是台灣月租型酒店式公寓的領導品牌，2019年除了新竹酒店正式開幕外，在台北京站也將有酒店投入營運。

未來3年內除了持續沿著高鐵的軌道經濟區布點桃園、高雄案外，也將前往柬埔寨金邊發展，持續南進，立足兩岸、放眼國際。

(中時 )