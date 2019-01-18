落選頭蘇志強涉賄 首對夫妻議員恐告吹

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桃園市山地原住民區市議員候選人蘇志強，涉嫌透過李姓樁腳，以現金1000元向選民買票，桃檢調去年底聲押李姓樁腳獲准後，17日趁勝追擊，傳喚蘇到案，以蘇違反《選罷法》，有滅證、串證之虞聲押，法官裁定15萬元交保、限制住居，因蘇是落選頭，一度因陳榮基涉賄選可望遞補，連同妻子王仙蓮成為市議會首對夫妻檔，如今同樣涉賄也添變數。

58歲李姓婦人涉嫌在選前，以每票1000元代價，拜託選民支持桃園市山地原住民區市議員候選人蘇志強，桃園地檢署檢察官洪榮甫接獲檢舉，去年12月20日指揮桃園市調查處及大溪警分局偵辦，去年底傳訊李姓樁腳及姚姓選民，姚坦承不諱，並主動繳回賄款800元，李姓樁腳則在複訊後遭聲請羈押禁見獲准。

檢調持續追查買票來源及受賄的其他選民，17日趁勝追擊，持搜索票搜索52歲蘇志強的住辦，蘇堅詞否認買票，檢方訊後認為他違反選罷法投票行賄罪嫌重大，且有湮滅證據、勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見，法官訊後認為他嫌疑重大，但沒有羈押必要，裁定15萬元交保，但限制住居，並禁止蘇與證人有任何聯繫行為。

曾在復興公所任職的蘇志強，升格後當選首屆桃園山地原住民區市議員，去年底曾任中壢市民代表的妻子王仙蓮也出馬角逐平地原住民區市議員，王順利當選、但蘇成為落選頭，因吊車尾當選山地原住民市議員的前復興區農會總幹事陳榮基也涉嫌買票遭起訴，檢方已提當選無效之訴，外界看好落選頭蘇可望在1年內遞補，屆時桃園市議會可望出現首對夫妻檔市議員，如今蘇也涉買票，連任之路恐告吹。

(中時 )

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